Cómo identificar las vitaminas que le faltan a tu organismo

Cómo identificar las vitaminas que le faltan a tu organismo

La elección de las vitaminas, al igual que la de los alimentos, debe hacerse con responsabilidad, por eso la nutricionista Ksenia Seleznyova recomendó que la... 23.07.2021, Sputnik Mundo

"Un análisis mostrará que el cuerpo está provisto de la mayoría de las vitaminas, pero es deficiente en una o dos. Esto significa que es necesario tomar exactamente estas dos vitaminas, y no en forma preventiva, sino en una dosis terapéutica alta, que es superior a la norma diaria. Por lo tanto, es más razonable no tomar un complejo completo de vitaminas y minerales, sino solo las específicas que le faltan a la persona", explicó Seleznyova a la agencia Prime.Según ella, casi todas las vitaminas y los oligoelementos que necesitamos no se obtienen de los suplementos, sino de la dieta, por lo que aunque se pierda peso, hay que tener una dieta muy variada. Existen casos en los que la dieta no puede proporcionar los niveles suficientes de una vitamina concreta, como la vitamina D y por eso hay que complementarlo durante todo el año.Por otro lado, los vegetarianos y los veganos suelen tener una deficiencia de vitamina B12, que se encuentra principalmente en los productos animales, y esto también debe complementarse.La nutricionista sugirió que estos casos requieren recomendaciones por separado. Lo cierto es que en la práctica, los médicos se encuentran a menudo con casos de carencia de vitaminas en los pacientes.

