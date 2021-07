Avanza a paso lento vacunación antiCOVID-19 en Haití

https://mundo.sputniknews.com/20210723/avanza-a-paso-lento-vacunacion-anticovid-19-en-haiti-1114409359.html

Haití recibió a inicios de este mes 500 mil dosis de Moderna donadas por Estados Unidos a través del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud, y el 16 de julio comenzó su aplicación en el territorio.El país es uno de los últimos de la región en iniciar este proceso, en medio del rechazo de sus ciudadanos y la demora de las autoridades en solicitar los fármacos."Yo no pienso vacunarme, hasta ahora ninguno de mis familiares se enfermó y conozco casos de personas que murieron después de inyectarse", dijo a Sputnik, Jude Charles, al frente de un pequeño puesto de patés, una empanada muy popular en la nación caribeña.Charles no es el único, una encuesta del grupo Safitek Reserch, reveló que el 76% de los casi 12 millones de habitantes rechazaría aplicarse la vacuna, y solo el 11% está dispuesta a inmunizarse, dependiendo del origen del fármaco y de quien lo administre.El estudio concluyó que la edad no influye en el grado de aceptación, e incluso aquellos con estudios secundarios o de mayor nivel son más "reacios" que el resto.Según el balance del MSPP, 341 personas ya recibieron la vacunación completa porque se les aplicó medicamentos de dosis única, sin embargo, es difícil saber cuántos individuos están totalmente inmunizados, pues desde finales de 2020 el turismo de vacunas se volvió popular, especialmente entre los más acomodados.Por el momento, Moderna solo se aplica en la capital, Puerto Príncipe, aunque las autoridades esperan extenderlo a las ciudades departamentales en las próximas semanas.El MSPP indicó en su informe del 20 de julio que 19.627 personas se contagiaron con el virus, de ellas 512 fallecieron.

