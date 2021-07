https://mundo.sputniknews.com/20210723/agenda-latinoamericana-tokio-2020-que-ver-del-23-al-25-de-julio-1114449417.html

Agenda latinoamericana Tokio 2020: qué ver del 23 al 25 de julio

Agenda latinoamericana Tokio 2020: qué ver del 23 al 25 de julio

La agenda, con fechas y horarios, de lo más destacado del deporte latinoamericano para el fin de semana en Tokio 2020. 23.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-23T22:19+0000

2021-07-23T22:19+0000

2021-07-23T22:19+0000

américa latina

juegos olímpicos y paralímpicos de tokio 2020

japón

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1114449382_0:152:3098:1895_1920x0_80_0_0_e25f6d5461ef7eb64236792eb0f83e63.jpg

Viernes 23/07 - Sábado 24/07Tenis de Mesa19:00 de Ciudad de México y Bogotá (CDMX / Btá.) - 21:00 de Buenos Aires (Bs. As.): Alberto Miño (Ecuador) - Ronda preliminar masculina.05:30 (CDMX / Btá.) - 07:30 (Bs. As.):06:15 (CDMX / Btá.) - 08:15 (Bs. As.): Gastón Alto (Argentina) vs. Álvaro Robles (España) / Rondas Preliminares Masc.Halterofilia19:50 (CDMX / Btá.) - 21:50 (Bs. As.): Natasha Rosa (Brasil) / Grupo B Fem. 49 kg.Esgrima19:55 (CDMX / Btá.) - 21:55 (Bs. As.): Nathalie Moellhausen (Brasil) vs. Rossella Fiamingo (Italia) / Individual Femenino, ronda de 32.Ciclismo de ruta masculino21:00 (CDMX / Btá.) - 23:00 (Bs. As.):Judo21:00 (CDMX / Btá.) - 23:00 (Bs. As.):22:00 (CDMX / Btá.) - 00:00 (Bs. As.): Lenin Preciado (Ecuador) vs. Yanislav Gerchev (Bulgaria) / Eliminatorias -60kg. Masc.22:05 (CDMX / Btá.) - 00:05 (Bs. As.): Paula Pareto (Argentina) vs. Geronay Whitebooi (Sudáfrica) / -48kg. Dieciseisavos de final.Boxeo23:00 (CDMX / Btá.) - 01:00 (Bs. As.): Jean Carlos Caicedo (Ecuador) / Eliminatorias -57kg.04:16 (CDMX / Btá.) - 06:16 (Bs. As.): Mirco Cuello (Argentina) vs. Hamsat Shadalov (Alemania) / -57kg. Dieciseisavos de final.05:39 (CDMX / Btá.) - 07:39 (Bs. As.): Brian Arregui (Argentina) vs. Delante Johnson (EEUU) / -69kg. Dieciseisavos de final.Remo20:40 (CDMX / Btá.) - 22:40 (Bs. As.): Argentina / Doble Scull Ligero Fem.21:10 (CDMX / Btá.) - 23:10 (Bs. As.): Chile / Doble Scull Ligero Masc.Tiro con Arco20:08 (cdmx / btá.) - 22:08 (bs. as.): alejandra valencia y luis álvarez (méxico) / Eliminatorias.Bádminton20:20 (CDMX / Btá.) - 22:20 (Bs. As.): Lino Muñoz (México) / Grupo C Masc.Tenis21:00 (CDMX / Btá.) - 23:00 (Bs. As.):21:20 (CDMX / Btá.) - 23:20 (Bs. As.): Renata Zarazúa (México) / Eliminatoria Fem.Tiro18:30 (CDMX / Btá.) - 20:30 (Bs. As.): Fernanda Russo (Argentina) / Clasificación. 10m. Rifle de aire Fem.Balonmano19:00 (CDMX / Btá.) - 21:00 (Bs. As.). Brasil vs. Noruega / Grupo A. Preliminar Masc.21:00 (CDMX / Btá.) - 23:00 (Bs. As.):Vóleibol21:05 (CDMX / Btá.) - 23:05 (Bs. As.): Brasil vs. Túnez / Grupo B. Preliminar Masc.02:20 (CDMX / Btá.) - 04:20 (Bs. As.): Argentina - Rusia / Grupo B. Preliminar Masc.02:25 (CDMX / Btá.) - 04:25 (Bs. As.): Venezuela vs. Japón / Grupo A. Preliminar Masc.Vóleibol Playa20:00 (CDMX / Btá.) - 22:00 (Bs. As.): Alison/Alvaro Filho (Brasil) vs. Azaad/Capogrosso (Argentina) / Grupo B Preliminares Masc.21:00 (CDMX / Btá.) - 23:00 (Bs. As.): Agatha/Duda (Brasil) vs Gallay/Pereyra (Argentina) / Grupo C Preliminares Fem.Hockey Césped22:15 (CDMX / Btá.) - 00:15 (Bs. As.): Argentina vs. España / Grupo A Masc.Taekwondo23:16 (CDMX / Btá.) - 01:16 (Bs. As.): Lucas Guzmán (Argentina) vs. Jack Woolley (Irlanda) / -58kg. Masc. Octavos de final.Softbol00:30 (CDMX / Btá.) - 02:30 (Bs. As.): México vs. EEUU / Ronda de apertura.Fútbol02:30 (CDMX / Btá.) - 04:30 (Bs. As.): Chile vs. Canadá / Grupo E Fem. Primera ronda.03:30 (CDMX / Btá.) - 05:30 (Bs. As.): Brasil vs. Costa de Marfil / Grupo D Masc. Primera ronda.06:00 (CDMX / Btá.) - 08:00 (Bs. As.): Brasil vs. Países Bajos / Grupo F Fem. Primera ronda.Natación05:38 (CDMX / Btá.) - 07:38 (Bs. As.): Eduardo Cisternas (Chile) / 400 m. estilo libre. Serie 1.06:05 (CDMX / Btá.) - 08:05 (Bs. As.): Virginia Bardach (Argentina) / 400 m. combinado individual fem. Serie 1.06:27 (CDMX / Btá.) - 08:27 (Bs. As.): Julio Horrego (Honduras) / 100 m. Braza Masc. Serie 2.Sábado 24/07 - Domingo 25/07Tiro19:00 (CDMX / Btá.) - 21:00 (Bs. As.):20:00 (CDMX / Btá.) - 22:00 (Bs. As.): Federico Gil (Argentina) / Skeet Masc. Clasificación.23:00 (CDMX / Btá.) - 01:00 (Bs. As.): Alexis Eberhardt (Argentina) / 10 m. Tiro aire Masc. Clasificación.Judo21:00 (CDMX / Btá.) - 23:00 (Bs. As.): Sabiana Anestor (Haití) / -52 kg. Fem. Dieciseisavos de final.21:49 (CDMX / Btá.) - 23:49 (Bs. As.): Larissa Pimenta (Brasil) vs. Agata Perenc (Polonia) / -52 kg. Fem. Dieciseisavos de final.Vóleibol21:05 (CDMX / Btá.) - 23:05 (Bs. As.): Argentina vs. EEUU. / Grupo B. Ronda preliminar Fem.00:00 (CDMX / Btá.) - 02:00 (Bs. As.): República Dominicana vs. Serbia / Grupo A. Ronda preliminar.07:45 (CDMX / Btá.) - 09:45 (Bs. As.): Brasil vs. Corea del Sur / Grupo A. Ronda preliminar Fem.Vóleibol Playa21:00 (CDMX / Btá.) - 23:00 (Bs. As.): Evandro/Schmidt (Brasil) vs. Grimalt/Grimalt (Chile) / Grupo E Masc. Ronda preliminar.Softbol06:00 (CDMX / Btá.) - 08:00 (Bs. As.): México vs. Italia / Ronda de Apertura.Fútbol02:30 (CDMX / Btá.) - 04:30 (Bs. As.): Argentina vs. Egipto / Grupo C. Primera ronda Masc.03:00 (CDMX / Btá.) - 05:00 (Bs. As.): Honduras vs. Nueva Zelanda / Grupo B Masc. Primera ronda.06:00 (CDMX / Btá.) - 08:00 (Bs. As.): México vs. Japón / Grupo A. Primera ronda.Hockey Césped23:15 (CDMX / Btá.) - 00:15 (Bs. As.): Argentina vs. Nueva Zelanda / Grupo B Fem.05:00 (CDMX / Btá.) - 07:00 (Bs. As.): Argentina vs. Japón / Grupo A Masc.Domingo 25/07 - Lunes 26/07Rugby 720:30 (CDMX / Btá.) - 22:30 (Bs. As.): Argentina vs. Australia / Grupo A Masc.03:30 (CDMX / Btá.) - 05:30 (Bs. As.): Argentina vs. Nueva Zelanda / Grupo A Masc.Taekwondo20:15 (CDMX / Btá.) - 22:15 (Bs. As.): Ícaro Martins (Brasil) vs. Simone Alessio (Italia) / -80kg. Masc. Octavos de final.Balonmano21:00 (CDMX / Btá.) - 23:00 (Bs. As.):Judo22:56 (CDMX / Btá.) - 00:56 (Bs. As.): Magdiel Estrada (Cuba) vs. Victor Sterpu (Moldavia) / -73kg. Dieciseisavos de final.Básquetbol23:40 (CDMX / Btá.) - 01:40 (Bs. As.): Argentina vs. Eslovenia / Grupo C. Rondas preliminares Masc.Softbol06:00 (CDMX / Btá.) - 08:00 (Bs. As.): México vs. Australia / Ronda de Apertura.Vóleibol07:45 (CDMX / Btá.) - 09:45 (Bs. As.): Argentina vs. Brasil / Grupo B. Rondas preliminares Masc.Boxeo03:48 (CDMX / Btá.) - 05:48 (Bs. As.): Ramón Quiroga (Argentina) vs. Gabriel Escobar (España) / -52kg. Dieciseisavos de final.Hockey Césped05:00 (CDMX / Btá.) - 07:00 (Bs. As.): Argentina vs. España / Grupo B Fem.Halterofilia05:50 (CDMX / Btá.) - 07:50 (Bs. As.): Ana Gabriela López (México) / 55 kg. Grupo A.Natación05:51 (CDMX / Btá.) - 07:51 (Bs. As.): Gabriel Castillo (Bolivia) / 100 m. Espalda. Serie 1.07:00 (CDMX / Btá.) - 09:00 (Bs. As.):

https://mundo.sputniknews.com/20210723/como-ver-los-juegos-olimpicos-en-vivo-y-gratis-en-cada-pais-de-america-latina-1114433277.html

https://mundo.sputniknews.com/20210722/quienes-son-los-abanderados-latinoamericanos-en-tokyo-2020-1114408415.html

https://mundo.sputniknews.com/20210714/atletas-latinoamericanos-a-seguir-en-tokio-2020-1114113460.html

https://mundo.sputniknews.com/20210722/estas-son-las-nuevas-disciplinas-de-los-jjoo-tokio-2020-1114394199.html

japón

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

juegos olímpicos y paralímpicos de tokio 2020, japón, deportes