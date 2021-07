https://mundo.sputniknews.com/20210722/vicepresidente-asegura-que-brasil-no-es-una-republica-bananera-y-que-habra-elecciones-1114399295.html

Vicepresidente asegura que Brasil "no es una República bananera" y que habrá elecciones

Vicepresidente asegura que Brasil "no es una República bananera" y que habrá elecciones

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El vicepresidente Antonio Hamilton Mourao afirmó que Brasil celebrará elecciones de forma normal el próximo año, pese a... 22.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-22T19:23+0000

2021-07-22T19:23+0000

2021-07-22T19:23+0000

antonio hamilton mourão

fraude

elecciones

américa latina

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108729/70/1087297024_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_335b944aeff629f8b64ee32c9c495150.jpg

"Claro que habrá elecciones, ¿quién va a prohibir las elecciones en Brasil? Por favor, nosotros no somos una República bananera", afirmó Mourao al ser consultado por la prensa sobre si el país sudamericano celebrará elecciones a pesar de que no se adopte el voto impreso.El vicepresidente se pronunció en estos términos después de que el diario Estado de Sao Paulo publicara que el ministro de Defensa, Walter Braga Netto, amenazó al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, con la no celebración de elecciones si no se aprobaba el voto impreso.Desde hace meses, Bolsonaro defiende cambiar el sistema de voto actual de urnas electrónicas, que se usa sin problemas desde hace más de 20 años, por el voto impreso, alegando que el sistema actual posibilita el fraude.El presidente, que nunca presentó pruebas sobre supuestas irregularidades o fallos de seguridad sobre un sistema a través del cual resultó electo, llegó a decir que no habría elecciones si la disputa no es limpia, y que en las actuales condiciones no aceptaría una eventual derrota.

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antonio hamilton mourão, fraude, elecciones, brasil