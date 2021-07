https://mundo.sputniknews.com/20210722/tribunal-de-moscu-multa-a-telegram-con-149000-por-no-borrar-contenido-prohibido-1114381835.html

Tribunal de Moscú multa a Telegram con $149.000 por no borrar contenido prohibido

Tribunal de Moscú multa a Telegram con $149.000 por no borrar contenido prohibido

MOSCÚ (Sputnik) — El Tribunal del Distrito moscovita de Taganski impuso una multa de 11 millones de rublos —unos 149.000 dólares— al servicio de mensajería... 22.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-22T12:31+0000

2021-07-22T12:31+0000

2021-07-22T12:32+0000

multa

internacional

telegram

moscú

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107796/06/1077960638_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5a116e4d97736509839af9d2a5d3c8c8.jpg

"Telegram Messenger Inc. fue declarada culpable (...) de cometer una infracción administrativa tipificada en el párrafo 2 del artículo 13.41 del Código de Infracciones Administrativas de Rusia (...) y fue sancionada con una multa administrativa de cuatro millones de rublos", lo que equivale a unos 54.000 de dolares, explicó la portavoz.Agregó que la empresa también resultó multada por otras dos infracciones similares, por lo que el monto total de multas se situó en 11 millones de rublos.En junio, por las mismas razones, Telegram fue multado con 10 millones de rublos y en mayo, con cinco millones, lo que equivale a unos 135.000 y 67.000 dólares, respectivamente.De acuerdo con el párrafo 2 del artículo 13.41 del Código de Infracciones Administrativas de Rusia, si la plataforma de internet no limita el acceso a la información prohibida 24 horas después de que el regulador ruso de los medios de comunicación, Roskomnadzor, envíe la notificación correspondiente, esta puede ser castigada con una multa entre 800.000 y cuatro millones de rublos, lo que equivale a unos 10.000 y 54.000 dólares, respectivamente.En particular, en pasado febrero, Roskomnadzor levantó actas por infracción administrativa contra las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Vkontakte, Odnoklassniki, Telegram y YouTube por no eliminar publicaciones que incitaban a los menores a participar en las protestas no autorizadas en Rusia.

https://mundo.sputniknews.com/20210311/rusia-empieza-con-twitter-a-apretar-las-tuercas-a-los-gigantes-tecnologicos-1109815773.html

alberto.r Telegram es Rusa y podrían dialogando llegar acuerdos, que garanticen la libertad de expresión, y las prioridades de un pais como Rusia que es culpado de todo por EEUU 0

alberto.r Sancionar a un Mensajero por incitar a participar en Protestas, de gente Joven informada, debe provocar la autocritica, Navalni es un ejemplo de personero, que encuentra eco por la corrupción política, creo que es momento de corregir el origen del descontento 0

2

moscú

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multa, telegram, moscú, rusia