https://mundo.sputniknews.com/20210722/tres-consejos-de-una-nutricionista-para-evitar-la-acidez-estomacal-1114395880.html

Tres consejos de una nutricionista para evitar la acidez estomacal

Tres consejos de una nutricionista para evitar la acidez estomacal

Algunos trucos sencillos pueden evitar que sientas la incómoda quemazón causada por la acidez estomacal. Hoy, te contamos cuáles son ellos. 22.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-22T17:42+0000

2021-07-22T17:42+0000

2021-07-22T17:42+0000

estilo de vida

estómago

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108764/21/1087642195_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bd4d275002b810c714b91d938dd88a52.jpg

La acidez estomacal o pirosis suele ocurrir cuando el contenido del estómago regresa al esófago, el tubo que transporta los alimentos desde nuestra boca hasta el estómago."La acidez es el movimiento inapropiado del ácido del estómago hacia el esófago. Tu estómago es una bolsa de ácido y necesita ser muy ácido para que pueda digerir adecuadamente los alimentos. Si tu estómago tiene espasmos, puede resultar en que su contenido se dispare hacia el esófago", explicó la nutricionista Vikki Petersen al medio Digital Journal.La médica puso de relieve que se debe tener cautela al tomar medicamentos para combatir la acidez estomacal, ya que es importante entender y tratar por completo la causa raíz del problema.La acidez estomacal, sin embargo, puede ocurrir como un evento aislado, lo cual puede evitarse. Según Petersen, estos son tres consejos sencillos que puedes seguir para no padecer agruras.Comer despacioSegún la especialista, para evitar la incómoda sensación de quemazón en el esófago es importante tomarse el tiempo para masticar bien los alimentos y no comer demasiado rápido.De esta manera, evitas comer en exceso. Al llenar demasiado el estómago, es posible que se produzcan espasmos, lo que, por ende, resulta en la pirosis.No acostarse después de comerEs demasiado tentador, pero tomar una siesta aumenta la probabilidad de que sientas acidez. Mantenerse en la vertical permite que la gravedad ayude a la digestión.Hacer ejercicio con el estómago vacíoHacer actividades físicas vigorosas luego de alimentarse tampoco es recomendable. Según la nutricionista, se debe esperar al menos de 30 a 60 minutos, o hasta que ya no tengas la sensación de estar lleno, antes de comenzar a hacer ejercicio.

https://mundo.sputniknews.com/20200710/este-es-el-serio-problema-que-puede-estar-detras-de-la-acidez-estomacal-1092040250.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

estómago, salud