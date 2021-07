https://mundo.sputniknews.com/20210722/tercera-ola-de-covid-19-en-mexico-mas-contagios-pero-menos-muertes-1114382070.html

Tercera ola de COVID-19 en México: más contagios, pero menos muertes

Tercera ola de COVID-19 en México: más contagios, pero menos muertes

Tras seis meses de caída en el registro de casos activos de COVID-19 en México, la tercera ola ha llegado al país. Sin embargo, a pesar del crecimiento...

pandemia de coronavirus

covid-19

américa latina

méxico

coronavirus

Para entender más, conversamos con uno de los expertos que forma parte del grupo de análisis de la UNAM.La evidencia llegó esta semana, al compararse las curvas epidémicas de los distintos estados que componen a la República mexicana: de once que ya presentaban un cambio en la tendencia descendiente del primer semestre a fines de junio, para la segunda quincena de julio, eran 19 los que registraban un tercer brote: es decir, un crecimiento exponencial de casos activos.Según el trabajo realizado por el profesor titular del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la Universidad Nacional Autónoma de México Gustavo Cruz Pacheco junto al estudiante Fernando Bustamante Castañeda, en este aumento en la incidencia de la enfermedad "se ve claramente la tercera ola a nivel nacional".Aunque los factores que inciden en estos múltiples rebrotes locales vienen combinados y son difíciles de discernir unos de otros, la mayor contagiosidad de las nuevas cepas, como la delta originada en la India, "se ve claramente al crearse picos en el crecimiento de las infecciones que crecen de forma abrupta", explicó el matemático en diálogo con Sputnik.Sin embargo, según se ha evidenciado en el continente europeo que entró antes que América Latina al ritmo que marca la pandemia y que también puede verse ahora en México, esta tercera ola ha sido menos letal que las dos anteriores.Tres olasMéxico logró aplanar la primera curva de contagios del año 2020, que tuvo su pico o acmé, en el mes de mayo; entonces, según las estimaciones oficiales, las medidas sanitarias de restricción de la movilidad adoptadas a nivel nacional lograron una disminución del 74% de los contagios en la capital del país.Es importante recordar que el efecto de esta mitigación de la incidencia del virus entre la población extendió en el tiempo la duración del primer brote. Esto se entiende si pensamos el comportamiento de la enfermedad traducido en una gráfica: cuanto más rápido es el contagio, más alto es el pico y menor su base. En cambio, cuando la enfermedad se transmite más lento, la cantidad de contagios es menor, pero la base (que representa al tiempo) se ensancha.La segunda ola tuvo su pico en enero de 2021 y su gráfica revela que su incidencia fue de casi el doble que la primera, lo que implicó un latente riesgo de saturación de los servicios sanitarios en México.Según las gráficas elaboradas para cada entidad federativa por los matemáticos arriba citados, salvo la región sur sureste y el Golfo (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Tamaulipas, Veracruz) y dos estados del Pacífico y el norte del país (Sinaloa y Sonora) todas las entidades tuvieron un mayor registro de casos en la segunda ola que en la primera, hecho que tuvo su correlato en el lamentable aumento de muertes derivadas de complicaciones tras haber contraído COVID-19.La tercera llegó a México con algunas diferencias respecto de las anteriores:Según las últimas cifras brindadas por el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, el 60% de los casos que se han identificado genéticamente en la capital mexicana, han sido causados por la variante delta."Esto es preocupante porque por una parte se propaga más rápidamente y por otra, parece ser que es un poco más peligrosa en gentes jóvenes. Esto está creando nuevas dificultades", señaló Cruz Pacheco a Sputnik."Cierta parte de la población más afectada por el COVID-19 que son los mayores de edad, ya está vacunada. Otra parte delicada de la población, que es la que tiene comorbilidades, ya ha sido infectada. Algunos de ellos murieron, pero otros lograron sobrevivir, y por eso tienen cierta inmunidad al virus", apuntó el matemático. Este motivo podría explicar también por qué la población susceptible a la tercera ola se ha ido rejuveneciendo.En Europa se evidencia que la proporción de gente que va a los hospitales y debe ser internada con respecto a los que se infectan es menor en esta nueva ola, por los componentes arriba mencionados. Así, aunque circule más, crea menos casos graves.Según las gráficas elaboradas por Cruz Pacheco y Bustamante Castañeda, a nivel nacional —calculado sumando las mediciones por estado— la tercera ola ya superó a la segunda.A nivel estatal, Campeche, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo (que debe ser considerado aparte por su particular dinámica poblacional debido al turismo internacional constante) reflejan a mitad de julio de 2021, un pico bien formado en sus gráficas de incidencia de contagios, que no ha alcanzado las mismas magnitudes de hospitalizaciones y fallecimientos.De hecho, señaló la fuente, la disminución en la cantidad de casos graves que requieren hospitalización a pesar de la enorme cantidad de infectados que ya se tienen, explica por qué los confinamientos no han sido tan estrictos como en las dos olas anteriores."Se espera que en su mayoría, este nuevo brote sea ambulatorio, de gente que se infecte y o bien no tenga síntomas, o bien sus síntomas sean leves como para que vaya al médico pero no se tenga que hospitalizar", concluyó.

