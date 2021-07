https://mundo.sputniknews.com/20210722/perfiles-olimpicos-paula-pareto-la-medica-argentina-que-va-por-el-oro-otra-vez-en-tokyo-2020-1114398165.html

Perfiles olímpicos: Paula Pareto, la médica argentina que va por el oro otra vez en Tokyo 2020

Perfiles olímpicos: Paula Pareto, la médica argentina que va por el oro otra vez en Tokyo 2020

Cinco años han pasado desde que Paula Pareto pisó el tatami de Río 2016 para enfrentar a la surcoreana Jeong Bokyeong, en la final de la categoría -48 kg. Hoy... 22.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-22T18:52+0000

2021-07-22T18:52+0000

2021-07-22T18:52+0000

paula pareto

deportes

américa latina

juegos olímpicos y paralímpicos de tokio 2020

judo

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106266/93/1062669341_0:165:2200:1403_1920x0_80_0_0_235c3949ca82174ae52d6e5a87cc0b51.jpg

La médica y judoca argentina Paula Pareto, nacida un 16 de enero de 1986 en San Fernando, Provincia de Buenos Aires, participará en lo que serán probablemente sus últimos Juegos Olímpicos como judoka de la delegación argentina.Tras competir en Pekín 2008, donde consiguió su primer bronce olímpico, Londres 2012 y Río 2016, la cita olímpica consagratoria con el oro conseguido en la categoría -48 kilos..La judoca de 1.44 metros de estatura, también conocida como 'La Peque', comenzó a practicar judo junto a su hermano a la edad de nueve años.A los 19 años logró su primera medalla representando a su país, la de plata en la categoría -44 kg. en el Campeonato Panamericano de Judo en Puerto Rico.Desde aquella primera medalla, ha subido al podio en diversas competencias, incluyendo campeonatos sudamericanos, panamericanos, mundiales y olímpicos, a excepción del año 2006, durante todos los años de su carrera desde 2005 hasta hoy.En 2007, clasificó a sus primeros Juegos Olímpicos de Pekín 2008, al terminar entre las cinco primeras en el Mundial de Río de Janeiro, lo que la marcaría para siempre al obtener el bronce."Yo no había ido nunca a un Mundial. A Panamericanos y Sudamericanos había ido, tenía esa experiencia. Cuando clasifiqué a Pekín, me di cuenta que era deportista de alto rendimiento, ahí me cambió un poco el chip", relató Pareto, en una entrevista para un medio de su país.Su primer oro representando a su país, lo consiguió a los 23 en el campeonato panamericano de Buenos Aires de 2009, al cual ya llegó con un gran cartel, dado su logro en la cita olímpica del año anterior.Deporte, estudios y pandemiaEl ritmo de las duras rutinas y prácticas, acordes al deporte de alto rendimiento, fueron combinadas por Pareto con sus estudios de medicina. Tuvo que congelar su formación universitaria en reiteradas ocasiones para poder congeniar la práctica deportiva de alto rendimiento con sus clases y exámenes, logrando graduarse de doctora en medicina en 2016.Tokyo 2020, probablemente sus últimos Juegos Olímpicos, la encuentra tras un año donde tuvo que entrenar en solitario, en su departamento, debido a la pandemia.Por el contrario, tuvo que pasar horas y horas trabajando en la primera línea de combate a la pandemia en un hospital, labor que incluso le valió ser reconocida por la revista Time.En la actualidad, continúa su formación profesional en la especialidad de traumatología, en una sincronizada combinación con el deporte, y sus guardias en el Hospital de San Isidro de la Provincia de Buenos Aires.PalmarésJuegos OlímpicosCampeonato MundialJuegos PanamericanosCampeonato Panamericano

https://mundo.sputniknews.com/20190406/judoca-paula-pareta-deportista-argentina-historia-rusia-1086534008.html

https://mundo.sputniknews.com/20190413/paula-pareto-judoca-1086686823.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paula pareto, deportes, juegos olímpicos y paralímpicos de tokio 2020, judo, argentina