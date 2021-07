Los incendios forestales consumieron un 76% más de terreno este año en España

Xa son 105 as hectáreas queimadas polo incendio que comezaba na madrugada do sábado en Ferreirós de Abaixo, no concello de Folgoso do Courel e que, segundo a consellería de Medio Rural e do Mar, aída continúa activo.

Fotografías de Mari Carmen Vergara pic.twitter.com/UwqRiQg0OR