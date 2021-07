https://mundo.sputniknews.com/20210722/legalizacion-de-ventas-de-garaje-da-un-respiro-a-cubanos-en-medio-de-crisis-1114401263.html

Legalización de "ventas de garaje" da un respiro a cubanos en medio de crisis

LA HABANA (Sputnik) — La legalización de las conocidas "ventas de garaje", una modalidad de comercialización minorista eventual, anunciada en la Gaceta Oficial... 22.07.2021, Sputnik Mundo

La nueva disposición del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) establece además las regulaciones para la ejecución de esta modalidad de ventas minoristas en el sector privado, para la que no se necesitará licencia comercial ni de trabajador por cuenta propia, y los artículos a comercializar deben ser de uso doméstico y personal, usados, seminuevos y nuevos.Según el documento, las ventas deben realizarse en garajes, portales y otras áreas residenciales que no obstruyan el tránsito por aceras y vías; y pueden organizarse también por autoridades territoriales en parques y otras áreas, con el mismo concepto, y excluye la comercialización de lotes de artículos nuevos importados y de la industria nacional, pieles de animales, maderas preciosas y alimentos.Añadió que quienes optan por esta modalidad están cansados de la presión de la policía o de que inspectores busquen un beneficio propio o emitan multas."Somos una opción, no un problema, el problema es el desabastecimiento y la crisis, no los vendedores", afirmó.La nota especifica que los días en que se realizan las ventas, los horarios, zonas y duración serán definidos por los consejos de la Administración Municipal, mientras que las personas pueden solicitar de una vez el permiso para todas las fechas programadas en un año, semestre o trimestre, según corresponda.También se autoriza como vías de promoción a las redes sociales y los anuncios en portales y viviendas de frente a la calle, en este caso desde el día previo a la realización de las ventas y hasta finalizar las mismas, de acuerdo con las regulaciones establecidas.La ampliación de las formas de trabajo por cuenta propia (privadas) con menos regulaciones burocráticas es una de las demandas que se hacen actualmente en la isla de cara a enfrentar la crisis económica que sacude al país.

