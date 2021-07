https://mundo.sputniknews.com/20210722/la-aiu-investiga-17-casos-de-posible-fraude-en-obtencion-de-marcas-minimas-olimpicas-1114384611.html

La AIU investiga 17 casos de posible fraude en obtención de marcas mínimas olímpicas

La AIU investiga 17 casos de posible fraude en obtención de marcas mínimas olímpicas

MOSCÚ (Sputnik) — La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) investiga 17 casos de posible fraude en la consecución de marcas mínimas olímpicas que afectan a... 22.07.2021, Sputnik Mundo

"Como consecuencia de las investigaciones, ocho mínimas olímpicas no han sido reconocidas por World Athletics y sus autores no han recibido plaza en los Juegos", informó la AIU.El presidente del organismo, David Howman, agradeció a todos los que notificaron actividades sospechosas.Este trabajo, subrayó, es importante para "proteger la integridad del proceso de calificación y la justa distribución de plazas entre los atletas".Los casos estudiados tienen que ver con fotos de llegada no fiables, medición incorrecta de distancias, el uso ilegal de marcapasos, la utilización de elementos no reglamentarios en lanzamientos y cronometraje incorrecto.La Unidad de Integridad del Atletismo es un organismo independiente que combate las irregularidades en el atletismo tales como el dopaje, la manipulación de la edad, el cambio de nacionalidad, las apuestas ilegales, la corrupción, el soborno, el acoso y la violencia.

