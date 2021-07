https://mundo.sputniknews.com/20210722/kremlin-el-gobierno-dispone-de-plenitud-de-datos-sobre-la-situacion-del-covid-19-en-rusia-1114381426.html

Kremlin: el Gobierno dispone de plenitud de datos sobre la situación del COVID-19 en Rusia

Kremlin: el Gobierno dispone de plenitud de datos sobre la situación del COVID-19 en Rusia

MOSCÚ (Sputnik) —El Gobierno de Rusia tiene la información plena sobre la situación en materia del COVID-19, necesaria para luchar contra la epidemia, declaró... 22.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-22T12:11+0000

2021-07-22T12:11+0000

2021-07-22T12:15+0000

internacional

covid-19

coronavirus

kremlin

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/1093051676_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_50e3e012681ea73e65527550b2c427aa.jpg

"El Gobierno dispone de la información plena necesaria para determinar los pasos a dar para seguir luchando contra la pandemia y acelerar la vacunación", dijo a los periodistas.Preguntado si cabe esperar que el presidente ordene garantizar una mayor apertura en este tema, Peskov respondió: "La apertura de datos actual no suscita dudas".Al reconocer que el centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus tiene más datos de los que se publican, el portavoz precisó que son datos de carácter técnico correspondientes a las regiones del país, a partir de los cuales se obtiene el cuadro pleno de lo que está sucediendo.Peskov calificó como una "compilación de no se sabe qué" el artículo sobre la disminución premeditada en Rusia de los números publicados sobre el COVID-19, subrayando que no refleja la realidad.Los medios Meduza (que tiene el estatus de agente extranjero), Mediazona y Jólod publicaron una investigación conjunta, en que se afirma que las proporciones reales de la pandemia en Rusia son cinco veces mayores que los datos oficiales."Es una publicación que no refleja en absoluto la realidad", dijo Peskov y aconsejó pedir información adicional sobre el coronavirus al Ministerio de Salud de Rusia y al centro operativo.

https://mundo.sputniknews.com/20210720/rusia-supera-los-6-millones-de-casos-de-coronavirus--1114299837.html

alberto.r Rusia ha resolver el Problema de la pandemia YA 0

1

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

covid-19, coronavirus, kremlin, rusia