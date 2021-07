https://mundo.sputniknews.com/20210722/expresidente-vizcarra-asegura-que-no-sera-parte-de-proximo-gobierno-de-castillo-en-peru-1114406601.html

Expresidente Vizcarra asegura que no será parte de próximo gobierno de Castillo en Perú

Expresidente Vizcarra asegura que no será parte de próximo gobierno de Castillo en Perú

LIMA (Sputnik) — El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) afirmó que no será parte del gobierno del mandatario electo Pedro Castillo, optando por... 22.07.2021, Sputnik Mundo

"Yo no seré parte, ni directa ni indirectamente, en el gobierno del presidente Pedro Castillo, me mantendré absolutamente al margen; más aún en mi condición de expresidente del Perú es mantener una prudente etapa de silencio; es decir, darle los mejores deseos al nuevo gobierno, pero darle un tiempo adecuado para que tome las decisiones que crea más conveniente", dijo el exjefe de Estado a través de un video difundido en algunas de sus redes sociales.Vizcarra fue elegido como legislador para el periodo 2021-2026 en las elecciones generales del 11 de abril, pero el Congreso, a través de un juicio político, le impuso una sanción que lo inhabilita para la función pública por 10 años.Esto se debió a la vacunación en secreto de la que se benefició el exmandatario con dosis destinadas para los ensayos clínicos del laboratorio chino Sinopharm.A causa del juicio político, el Jurado Nacional de Elecciones decidió no proclamarlo como congresista.Vizcarra afirmó que ha optado por guardar silencio ante la gestión del presidente electo pues está a la espera de que el Poder Judicial resuelva su pedido para que se le levante la sanción congresal y pueda acceder a un curul en el parlamento.Castillo asumirá la presidencia el 28 de julio para el periodo 2021-2026.

