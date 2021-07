https://mundo.sputniknews.com/20210722/en-los-ultimos-metros-candidatos-chilenos-que-buscan-sumarse-a-la-carrera-presidencial-1114399865.html

En los últimos metros: candidatos chilenos que buscan sumarse a la carrera presidencial

Un estallido social, la creación de una Convención Constituyente, un Gobierno cuya desaprobación no baja del 65% y un proceso de primarias de infarto. Son... 22.07.2021, Sputnik Mundo

Y en este marco de incertidumbre es que aún no se definen todas las candidaturas, a pesar de que solo queda un mes para el cierre de las inscripciones ante el Servicio Electoral.Hasta la fecha solo hay dos candidatos seguros para la competencia. El diputado de bloque Frente Amplio, Gabriel Boric, representando al pacto izquierdista Apruebo Dignidad (Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social y el Frente Amplio), y el exministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel, abanderado de la coalición oficialista de derecha Chile Vamos (Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Partido Regionalista Independiente y Evolución Política).Ambos ganaron de manera muy sorpresiva el pasado domingo 18 de julio, desafiando todas las encuestas. Consiguieron desordenar todo lo que venían planeando los otros partidos y los obligaron a rebarajar sus opciones.Nuevo naipe rojoEl resultado de la primaria de Apruebo Dignidad golpeó de manera profunda a la centroizquierda. El Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical (PR) y la Democracia Cristiana (DC) calculaban que si ganaba Jadue, un militante de la izquierda tradicional, ellos podrían llevar un candidato en conjunto que disputara de mejor manera el electorado de centro.Pero triunfó Boric, un representante de la nueva izquierda, cercano a los sectores moderados con los que deberá coquetear la centroizquierda en noviembre.Y lo más complejo para ese sector, que no logró ponerse de acuerdo para participar en el proceso de primarias con la izquierda, será elegir un método para escoger candidato que los represente a todos.En la primaria de Apruebo Dignidad participaron casi dos millones de electores y en el sector temen que si realizan una primaria a última hora, no participe la misma masa de votantes. "Si hacemos una elección después de la tremenda primaria de la izquierda vamos a quedar como los parientes pobres. Ya no podemos hacer primarias, lo mejor es que lleguemos a un acuerdo", dijo al medio Ex-Ante el diputado demócrata cristiano Daniel Verdessi.Esa opción abriría una encrucijada, pues si los partidos eligen a su candidato por acuerdo, sin preguntarle a la ciudadanía como hicieron los demás pactos, podría leerse como algo negativo. "Hacer eso sería reflejar todo lo que tiene desprestigiada a la política, todo lo que la ciudadanía rechaza", señaló al medio El Mostrador el diputado Jaime Naranjo, del PPD.Los nombres que postulan en la centroizquierda son tres:Paula Narváez (PS), exministra vocera de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), cuyo gran potencial es contar con el apoyo y la venia de la exmandataria, una figura que aún pesa de manera importante en la política nacional. Su desventaja es que nunca ha marcado más de 5% en las encuestas.El presidente del PR, Carlos Maldonado, también busca representar al sector, pero al igual que Narváez anota poco y nada en los estudios de opinión.Y en tercer lugar está Yasna Provoste (DC), la presidenta del Senado, un fenómeno digno de estudio. A pesar de no haber explicitado ninguna intención de ser candidata presidencial, a diferencia de sus dos compañeros de coalición que vienen haciendo campaña hace meses, el rol de Provoste a la cabeza de la cámara alta la encumbró a lo alto de las encuestas. Se espera que en los próximos días la senadora anuncie una candidatura, lo que sería un terremoto tanto para Narváez como para Maldonado.Baraja derechistaEl ambiente en el oficialismo quedó enrarecido tras las primarias. Cuatro candidatos compitieron y ganó el único que no tiene militancia. Sichel, independiente, dejó en el camino a los otros tres aspirantes militantes, quienes contaban con toda una maquinaria partidaria de campaña.Para alivianar las tensiones en el sector, Sichel se reunió esta semana con las directivas de los cuatro partidos. En la instancia, Sichel se mostró abierto al diálogo, pero dejó las cosas claras: confirmó que no entrará a militar a ninguna colectividad y fue más allá aún, proponiendo cambiar el nombre al pacto que ahora encabeza, dándole un nuevo eje.Mientras eso sucedía, de reojo, Sichel estaba mirando hacia la casa de al lado, donde habita el candidato del Partido Republicano (ultraderecha), José Antonio Kast, que amenaza con acarrear a buena parte del electorado derechista en la elección de noviembre.En la presidencial de 2017, Kast obtuvo el 8% de los votos cuando todas las encuestas pronosticaban que no tendría más del 3%, una sorpresa que podría repetirse.El 21 de noviembre se realizará la elección presidencial de primera vuelta y eventualmente, el 21 de diciembre se realizará la segunda vuelta para escoger al sucesor del actual presidente Sebastián Piñera, quien deberá abandonar la sede de Gobierno, el palacio de La Moneda, en marzo de 2022.

