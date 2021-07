https://mundo.sputniknews.com/20210722/el-won-la-divisa-de-corea-del-norte-que-se-niega-a-ceder-ante-el-monopolio-del-dolar-1114391636.html

El won, la divisa de Corea del Norte que se niega a ceder ante el monopolio del dólar

El won, la divisa de Corea del Norte que se niega a ceder ante el monopolio del dólar

El won de Corea del Norte ha pasado por numerosos altibajos, pero sigue siendo la columna vertebral de la economía norcoreana. Junto con el yuan, la moneda... 22.07.2021

internacional

divisas

corea del norte

El won norcoreano es una divisa con un largo historial de problemas vinculados a la incapacidad de la economía del país para sostenerse. Su historia se remonta a finales de los años 40, la época en la que el padre de la nación, Kim Il-sung, fundó el Estado norcoreano.Tener su propia moneda es un atributo importante de cualquier país y el entonces joven estado norcoreano se hizo con una. Pero a lo largo de toda la existencia de Corea del Norte la divisa ha pasado por numerosos altibajos que reflejan bastante bien el estado de la economía nacional.En gran medida, su estabilidad siempre ha dependido directamente de las políticas económicas de la familia gobernante.Sus decisiones en varias ocasiones llevaron a la economía del país y su divisa a situaciones precarias. Y casi en cada una de esas ocasiones los Kim lograron sacar al país de la debacle económica total gracias a la liberalización comercial. No obstante, pese a todos estos esfuerzos, hasta el día de hoy el won norcoreano permanece en un estado muy vulnerable.Tasas de cambioEl Gobierno de Corea del Norte ejerce un firme control sobre el won. Hay una tasa de cambio comercial que se usa con permiso de las autoridades en los mercados de Pyongyang y otras ciudades del país."De acuerdo con esta tasa de cambio, un dólar equivale aproximadamente a 8.000 wones norcoreanos", explicó a Sputnik Evgueni Kim, analista de origen coreano de la Academia de Ciencias de Rusia.Sin embargo, también existe una tasa de cambio oficial. Por ejemplo, cuando un turista llega a Corea del Norte recibe solo 100 wones a cambio de un dólar. El control sobre la tasa es estricto, así que actualmente esta no es afectada por las fluctuaciones a gran escala, agregó.Hace 12 años en Corea del Norte se efectuó una reforma monetaria que provocó un aumento drástico de la inflación. La población acumuló mucho dinero como resultado de estos cambios económicos y empezó a adquirir productos, lo que a su vez ocasionó un déficit en el país, explicó el entrevistado.Después de esta crisis Corea del Norte dejó de realizar reformas económicas miopes, los responsables fueron castigados.Hoy en día, en medio de la pandemia del COVID-19, cuando el país efectivamente se aisló del resto del planeta, el comercio internacional de Pyongyang se ha cortado casi por completo.Los norcoreanos casi no tienen la posibilidad de exportar ni importar bienes. Esto creó grandes problemas, así que es posible que el Gobierno dé pasos para dejar entreabierta la puerta al país, subrayó Kim.Divisas extranjeras y el wonIncluso dentro de un Estado tan aislado y cerrado como Corea del Norte las divisas extranjeras tienen mucho uso y, de hecho, circulan casi libremente en determinados sectores. Los líderes en el ranking no oficial de popularidad de monedas extranjeras son el yuan chino y el dólar estadounidense.Estas dos divisas son usadas a menudo por los turistas extranjeros que visitan el Reino Ermitaño, como es conocida Corea del Norte en la prensa 'mainstream' occidental.Evgueni Kim añadió que el euro también es una de las divisas extranjeras con mayor circulación en Corea del Norte, junto al dólar y el yuan."Los individuos que se ocupan del comercio exterior pueden intercambiar las divisas extranjeras con bastante facilidad, mientras que, si uno trata de intercambiar cualquiera de las tres de manera oficial, entonces recibirá wones de acuerdo con la tasa de cambio oficial", que es poco beneficiosa, enfatizó el experto.Normalmente nadie en Corea del Norte preguntaría "de dónde has sacado la divisa extranjera", pero durante la pandemia, cuando las fronteras están selladas, la posesión de billetes extranjeros puede ser sospechosa. Pero las personas involucradas en el comercio internacional "podrían decir que son sus ahorros de los mejores tiempos", dijo.Los trabajadores norcoreanos que realizaban labores en el extranjero como, por ejemplo, en Rusia recibían partes de su salario en rublos, mientras que la otra parte se dirigía directamente al Gobierno norcoreano. Dichos pagos se realizaban en divisas extranjeras.Hoy en Corea del Norte es más seguro usar yuanes que dólares al pagar porque "China es un país amigo", mientras que EEUU se considera el principal adversario —o hasta enemigo—. Justo por esto los yuanes cuentan con la mayor popularidad en Corea del Norte. Así que Pyongyang contrarresta el monopolio del dólar con el uso de yuanes y wones.Es hasta posible adquirir comida con divisas extranjeras y no habrá ningún problema al respecto, concluyó el especialista. Sin embargo, pese a la cierta popularidad de las monedas extranjeras, la mayoría de las transacciones dentro del país se realizan con el won norcoreano.

