El hijo del presidente argentino tendrá un DNI no binario: "No me considero hombre"

Luego de que el presidente argentino, Alberto Fernández, firmara un decreto con la incorporación de la letra X en los documentos nacionales de identidad (DNI)... 22.07.2021, Sputnik Mundo

"Hay como distintos tipos de géneros dentro del espectro: hombre, mujer, no binario, queer, género fluido", respondió Dyhzy ante la pregunta de un seguidor. En esta línea, pidió que dejen de llamarle por el nombre que figura en su documento de identidad y comiencen a respetar su autopercepción como persona no binaria. También repudió a los medios locales que lo llaman con su nombre anterior, en vez de Dyhzy."Hoy no es raro, no llama la atención, ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario", recordó el hijo del mandatario argentino, según publica Página/12. Sin embargo, reconoció que "obviamente que existe gente del mal: transfóbica, homofóbica".Durante la presentación del nuevo documento nacional de identidad para personas no binarias, Alberto Fernández había remarcado que "hay otras identidades además de la de hombre y mujer, y deben ser respetadas"."Espero que este avance termine el día en el que en el DNI pregunten con qué género se percibe", sentenció el mandatario argentino.

argentina

