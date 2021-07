https://mundo.sputniknews.com/20210722/el-derribo-de-estatuas-de-conquistadores-es-para-tirar-ideologias-opresoras-y-descolonizar-1114402933.html

El derribo de estatuas de conquistadores es para "tirar ideologías opresoras y descolonizar"

El derribo de estatuas de conquistadores es para "tirar ideologías opresoras y descolonizar"

América Latina está en proceso de revisión de su historia, con los pueblos indígenas como principales protagonistas. 'Telescopio' dialogó con el historiador argentino Jorge Pozzi y con la dirigente mapuche Moira Millan Real.

2021-07-22T22:05+0000

2021-07-22T22:05+0000

2021-07-22T22:05+0000

telescopio

pueblos originarios

latinoamérica

historia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1114404265_0:0:613:344_1920x0_80_0_0_e8b0c09f22f9f2b5ec495024061dbde9.jpg

El derribo de estatuas de conquistadores es para "tirar ideologías opresoras y descolonizar" El derribo de estatuas de conquistadores es para "tirar ideologías opresoras y descolonizar"

América Latina atraviesa un proceso de revisión histórica impulsado por los pueblos indígenas del continente, que se abren camino al resto del mundo.El reciente derribo de estatuas en varios países de América del Sur, de figuras que para unos son próceres y para otros asesinos y esclavistas, reveló la necesidad de revisar los hechos históricos y dar paso a las voces de las víctimas.Colombia, México, Perú, Chile y Bolivia son algunas de las naciones donde las comunidades indígenas se han posicionado ante la historia impuesta, generando otras visiones.El caso más claro es el de la figura de Cristóbal Colón, alabado como el descubridor de América, pero observado desde Sudamérica por las comunidades indígenas como el iniciador de una invasión y genocidio que comenzó hace 500 años y aún continúa.Entrevistado en Telescopio, el historiador argentino Pablo Pozzi sostuvo que "no hay Estado Nacional sin historia nacional". Y agregó que el proceso de revisionismo histórico ante el que estamos "suele tomar a los próceres oficiales y desplazarlos para crear los propios. El revisionismo tradicional no es más que una forma de nacionalismo pero buscando sus raíces en el pasado precolombino", explicó.Naciones Unidas informó que en 2020, en plena pandemia, cuatro líderes indígenas fueron asesinados al mes en América Latina. La represión contra las distintas comunidades se centra en quienes defienden sus derechos y los de la tierra.En declaraciones a Telescopio , la activista mapuche Moira Millan Real, una de las lideresas del movimiento de recuperación de las tierras ancestrales indígenas en Argentina, se refirió al proceso de revisión histórica en América Latina."La iglesia católica y los Estados coloniales no tienen manera de justificar los crímenes cometidos. Tienen que salir a pedir perdón y además tratar de tener un gesto pragmático de intentar sanar el vínculo con los pueblos indígenas", aseguró Millán Real.Para Millan Real, derribar los monumentos "es una manera de tirar ideologías opresoras, de descolonizar los territorios. Es decirle no a honrar la imagen de los próceres y a sus legados racistas y criminales. Es la metáfora de los tiempos que se vienen donde hay necesidad de revisionismo histórico", sentenció.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аудио, pueblos originarios, latinoamérica, historia