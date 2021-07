https://mundo.sputniknews.com/20210722/ecuador-niega-perdida-de-datos-tras-confirmar-ataque-informatico-1114398948.html

Ecuador niega pérdida de datos tras confirmar ataque informático

Ecuador niega pérdida de datos tras confirmar ataque informático

QUITO (Sputnik) — La ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la información de Ecuador, Vianna Maino, confirmó que la Corporación Nacional de... 22.07.2021

"La CNT recibió un ataque externo de tipo ramsoneware EXX en la noche del 14 de julio (…) Quiero hacer hincapié que no se dejaron de dar los principales servicios, la información de los clientes, tanto datos personales, corporativos, como gubernamentales se vio salvaguardada desde el primer momento", dijo la ministra en conferencia de prensa.La funcionaria añadió que tampoco se perdieron datos ni han sido sustraídos.El virus atacó a los sistemas informáticos internos de la CNT, lo que alteró el desenvolvimiento de las áreas de los servicios de facturación, activaciones y recargas de datos. Según la ministra, el equipo de CNT activó en el mismo momento del ataque un plan para reponer los servicios y de esa manera dar continuidad a sus operaciones, por lo que los usuarios no sufrieron afectaciones, la telefonía continuó operando, al igual que los servicios de datos e internet.Detalló que el CNT recibió una solicitud de rescate, junto con la notificación del ataque."La solicitud de rescate es un protocolo automático en este tipo de ataques", señaló, aunque no especificó en qué consistió.Sin embargo, dijo que luego la compañía estatal no recibió ningún requerimiento de rescate ni exigencias de pago en cualquier tipo de moneda."No hay ningún tipo de negociación en curso, ni lo habrá", subrayó.Maino reconoció que las medidas de control interno pudieron haber ocasionado lentitud en la conexión con otras instituciones, por ejemplo, en el Registro Civil de Ecuador.Al momento, la Corporación trabaja con expertos nacionales e internacionales con el objetivo de blindarle solución al tema de cara a futuros ataques, concluyó Maino.

