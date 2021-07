https://mundo.sputniknews.com/20210722/de-los-pelos-una-insolita-campana-de-macri-desata-una-catarata-de-memes-1114390078.html

De los pelos: una insólita campaña de Macri desata una catarata de memes

De los pelos: una insólita campaña de Macri desata una catarata de memes

El sector liderado por el expresidente argentino Mauricio Macri quiso promocionar a su precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires con una extraña...

américa latina

memes

mauricio macri

argentina

La política se ha vuelto cada vez más competitiva y profesional, por lo que no es de extrañar que los candidatos apuesten a elaboradas campañas de marketing antes que a la espontaneidad de los candidatos. La oposición argentina, liderada por el empresario y expresidente Mauricio Macri (2015-2019), no escapa a este tipo de herramientas, como la utilizada por el propio exmandatario y varios de sus correligionarios en las redes sociales."#EsJuntos". El hashtag fue lo único que escribió Macri en un tuit en el que el centro de atención fue una curiosa fotografía: el primerísimo primer plano de una frondosa cabellera rojiza.La misma publicación apareció en las cuentas de otros referentes de Juntos por el Cambio —la coalición de derecha que respalda a Macri— como la exdiputada Elisa Carrió o el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.El trasfondo de la curiosa campaña fue explicitar el acuerdo en la interna del macrismo en torno a quién encabezará la precandidatura a la diputación por la provincia de Buenos Aires. Tras algunas diferencias iniciales, hubo acuerdo en impulsar la candidatura de Diego Santilli, actual vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Santilli, un hombre de perfil más ejecutivo que político y número 2 de Rodríguez Larreta, suele ser apodado "colo" por su cabello pelirrojo. De ahí que el comando de campaña del PRO, partido mayoritario dentro de Juntos por el Cambio, apostara por una fotografía de cabellos cobrizos.Las publicaciones lograron el impacto esperado. Eso sí, como sucede con casi todo en las redes, la inusual fotografía desató la fiesta de los internautas, siempre dispuestos al bombardeo de memes.El pelo de Santilli en memesLa cabellera exhibida en los tuits inspiraron a los internautas, que jugaron con posibles propietarios de los cabellos. Una versión del famoso Tío Cosa, de la saga de Los Locos Adams, fue uno de las alusiones más recurrentes, combinado con la famosa frase de Macri de "veníamos bien pero pasaron cosas".Si se habla de personajes peludos inmortalizados por el cine, no podía faltar la broma con Chewbacca, el inolvidable compañero de Harrison Ford en Star Wars.Alf, el extraterrestre que llegó desde el planeta Melmac, también fue manejado como uno de los posibles nuevos candidatos del macrismo.Por si faltaba algún absurdo candidato, también sugirieron al cabello de Snake, el reincidente delincuente de Los Simpson, protagonista de un célebre episodio de Halloween.Las respuestas también reflotaron una hilarante fotografía del expresidente Carlos Menem (1989-1999) con improvisada peluca con el cabello de su hija Zulema.Un poco más literales, otros imaginaron el desempeño del cabello en la Cámara de Diputados.Otros internautas, más ácidos, la emprendieron contra los ideólogos de la campaña de expectativa y el "dinero fácil" que hicieron.La particular campaña selló el lanzamiento de Santilli como precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. El actual vicejefe porteño deberá competir en las primarias con un sorpresivo precandidato propuesto por la Unión Cívica Radical (UCR), el otro socio de peso dentro de Juntos por el Cambio. Se trata de Facundo Manes, un reconocido neurólogo con habitual presencia en medios de comunicación.

argentina

