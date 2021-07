https://mundo.sputniknews.com/20210722/cuba-agradece-al-pueblo-estadounidense-un-donativo-de-6-millones-de-jeringuillas-1114391225.html

Cuba agradece al pueblo estadounidense un donativo de 6 millones de jeringuillas

LA HABANA (Sputnik) — El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció al pueblo y a los movimientos de solidaridad con la isla en Estados Unidos por su... 22.07.2021, Sputnik Mundo

"Agradecemos apoyo del pueblo norteamericano. Podemos vivir en paz y armonía, construyendo puentes y no bloqueos", subrayó el mandatario cubano en su cuenta de la red social Twitter, al compartir la noticia sobre el envío de los insumos.Desde el 17 de julio ya arribaron al puerto del Mariel (oeste) alrededor de dos de los seis millones de jeringuillas provenientes del movimiento de solidaridad con la isla en Estados Unidos, organizado por la Global Health Partners y con la participación de cubanoamericanos y estadounidenses.Voceros de los grupos de solidaridad con Cuba en Estados Unidos confirmaron además que continuarán recogiendo fondos para enviar también medicamentos, incluidos antibióticos, analgésicos, anticonceptivos y vitaminas.Global Health Partners es una organización estadounidense que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero que Washington impone a La Habana desde 1962, y mantiene un programa de intercambio y ayuda médica con hospitales y clínicas comunitarias cubanas. Según medios locales, los grupos solidarios con Cuba en Estados Unidos recaudaron hasta el momento 500.000 dólares, a través de donaciones desde diferentes puntos de la nación norteña.Además de Global Health Partners, participan en la recaudación de fondos la Campaña Saving Lives (una coalición de decenas de organizaciones opuestas al bloqueo), Code Pink, The People's Forum, International Longshore and Warehouse Union (ILWU), Democratic Socialists of America (DSA), y los grupos el Movimiento No Embargo Cuba y Puentes de Amor, integrados por emigrados de la isla en ese país.Hasta el momento la isla ha recibido numerosas donaciones de jeringuillas desde diferentes partes del mundo, que serán empleadas para lograr la inmunización de los 11 millones de cubanos residentes en el país con sus propias vacunas Abdala y Soberana 02.Entre estas donaciones destacan 800.000 jeringuillas aportadas por México, a nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); y cuatro millones enviadas por la asociación Sodepaz, de España, entre otros.Cuba está enfrascada en el desarrollo de cinco candidatos vacunales anticovid-19, y uno de ellos, Abdala, ya cuenta con la autorización de la Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) para su uso de emergencia.Hasta el momento se han aplicado 8.316.836 dosis de Abdala y los candidatos vacunales Soberana 02 y Soberana Plus.De los 11.2 millones de habitantes en Cuba, 2.113.381 personas ya tienen las tres dosis del esquema vacunatorio (cerca del 18% de la población), 2.816.756 dos dosis (25%), y 3.386.699 han recibido al menos una (30%).A pesar de esto, y a consecuencia de la aguda crisis económica y la falta de liquidez financiera, la isla tiene un déficit de 20 millones de jeringuillas para poder completar los ciclos de vacunación en toda la población.De acuerdo al último comunicado emitido por el Ministerio de Salud Pública (Minsap), Cuba ha confirmado 308.599 personas positivas al covid-19 y 2.137 fallecidos desde que se detectó la enfermedad en el país, en marzo de 2020.Actualmente se mantienen 35.649 casos confirmados activos.

cuba

eeuu

