Chile permitirá viajar al extranjero a personas vacunadas contra el COVID-19

Chile permitirá viajar al extranjero a personas vacunadas contra el COVID-19

SANTIAGO (Sputnik) — El Gobierno de Chile anunció que abrirá las fronteras para los chilenos que tengan su Pase de Movilidad, documento que se consigue al... 22.07.2021

"Desde el lunes 26 de julio los chilenos y los extranjeros residentes que tengan su Pase de Movilidad habilitado podrán salir y entrar del país sin necesidad de un permiso especial", informó en conferencia de prensa la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.La estrategia considera solo salidas en avión a través del Aeropuerto Internacional de Santiago, pero el Gobierno no descartó que más adelante las fronteras se abran también para los pasos por tierra. La subsecretaria explicó que solo podrán viajar personas mayores de 12 años —los menores de 12 no están considerados en el plan de vacunación masiva—, y que al regresar deberán hacer una cuarentena de 10 días en su residencia particular, enviando reportes de su estado de salud durante 14 días.Las fronteras están cerradas en Chile desde abril de este año para todos los extranjeros no residentes y solo se permiten viajes de nacionales y extranjeros residentes en casos específicos, relacionados a medidas humanitarias, viaje esencial para el país, necesidades de salud o porque es una salida sin retorno próximo.En Chile se han contagiado 1.604.713 personas, de las cuales 34.792 fallecieron.

