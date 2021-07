Arrestan en Hong Kong a 5 sospechosos de incitar el odio hacia el gobierno entre niños

https://mundo.sputniknews.com/20210722/arrestan-en-hong-kong-a-5-sospechosos-de-incitar-el-odio-hacia-el-gobierno-entre-ninos-1114375058.html

Se trata de dos hombres y tres mujeres, de edades comprendidas entre los 25 y los 28 años, detenidos en diferentes distritos de Hong Kong.Supuestamente pertenecen a una misma asociación gremial que la policía no especificó. Fuentes policiales citadas por RTHK y el diario South China Morning Post señalan que todos son miembros de la Unión General de Terapeutas del Habla de Hong Kong.Según el ente, los arrestos no se llevaron a cabo bajo la ley de seguridad nacional sino en virtud del artículo 10 del Reglamento sobre delitos, que estipula una pena máxima de dos años de prisión para infractores primarios.La policía no descartó que haya más arrestos como resultado de las investigaciones en curso y dijo que se ordenó el embargo de fondos pertenecientes a esa asociación gremial por valor de 160.000 dólares hongkoneses (USD20.585).La nueva ley de seguridad nacional para Hong Kong, aprobada en Pekín a fines de junio de 2020, penaliza los actos de subversión, terrorismo, secesión, conspiración con influencia extranjera y otros que amenacen la seguridad del territorio.Los detractores de esa ley en Hong Kong y en Occidente la atribuyen al deseo de Pekín de recrudecer el control sobre la región.China rechaza cualquier crítica contra la nueva ley de seguridad y sostiene que los temas relativos a Hong Kong son su asunto interno.

