Una rata siembra el caos en el Parlamento de Andalucía | Vídeo

21.07.2021

La presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, iba a dar paso a la votación para que la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, pasara a formar parte del Senado por designación autonómica, pero una presencia interrumpe su intervención."¡Ay, Dios mío", se escucha en la sala y la propia Bosquet se ha disculpado y llamado al orden a los presentes: "Por favor, tranquilidad, señorías, tranquilidad, tranquilidad", solicitaba. Sin embargo, sus palabras no han surtido mucho efecto, los diputados, que no daban crédito, se han levantado de sus asientos hasta que han comprobado que la rata ya no se encontraba en la sala. Algo que han celebrado con un aplauso.Una vez retomado el orden, la votación ha transcurrido con total normalidad. Y como es habitual en este tipo de episodios, los memes y comentarios no han tardado en realizar su aparición en redes sociales.

