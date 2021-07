https://mundo.sputniknews.com/20210721/sanchez-justifica-su-ausencia-en-washington-para-centrarse-en-el-sector-privado-de-eeuu-1114357679.html

Sánchez justifica su ausencia en Washington para centrarse en el sector privado de EEUU

"Después de la pandemia, en España estamos definiendo nuestra estrategia para la reactivación de la economía, y para ello necesitamos y queremos tener al sector privado de EEUU de nuestro lado", afirmó durante una entrevista en el programa matinal Morning Joe.Con esta aparición en la cadena de televisión MSNBC, el mandatario español da comienzo a una gira económica de tres días que le llevará a Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, pero no a la Casa Blanca de Washington.Preguntado por esta circunstancia, Sánchez explicó que su objetivo durante el viaje es "captar inversiones privadas" y para ello la delegación española "se va a reunir con importantes fondos de inversión" fuera de la capital.Hasta la fecha los presidentes de España y EEUU no se reunieron personalmente todavía, y solo compartieron un breve intercambio durante la cumbre de la OTAN en Bruselas el pasado junio.No obstante, Sánchez aprovechó la entrevista para expresar su apoyo a la actual administración de EEUU afirmando que: "cuando Biden dice que América está de vuelta es una buena noticia no solo para vosotros sino para todo el mundo".El presidente español consideró "importante" tener a Estados Unidos "a bordo" en el actual desafío climático y también celebró el "acercamiento" de las relaciones transatlánticas entre EEUU y la UE después del deterioro experimentado durante el mandato de Donald Trump.Sobre las relaciones con China, el presidente español también se situó del lado de Biden al calificar al país asiático de "un rival sistémico en el ámbito de valores democráticos" para los europeos; aunque reconoció la importancia de dialogar sobre asuntos globales como la transición ecológica".Sánchez terminó su intervención en la televisión estadounidense preguntado por el elevado porcentaje de ministras en su recién remodelado gabinete."Estamos muy orgullosos", dijo tras destacar la aprobación de la ley en igualdad salarial, la extensión de las bajas por maternidad y paternidad y el compromiso de su Gobierno contra la violencia de género."No entendemos los movimientos políticos que intentan identificar la lucha por la igualdad de género como una cuestión ideológica, porque para nosotros es algo fundamental y una cuestión de derechos humanos", subrayó el mandatario español.El mínimo rechazo a la vacunación en EspañaAdemás, Pedro Sánchez destacó desde EEUU el mínimo rechazo a la vacunación contra el COVID-19 entre la población española."Afortunadamente no contamos con ningún movimiento de rechazo a la vacunación", afirmó el presidente del Gobierno español.Sánchez celebró la amplia aceptación a los fármacos contra el coronavirus en España en contraste con Estados Unidos, que experimenta un estancamiento de la inmunización en torno a la mitad de la población.Asimismo, el mandatario lamentó las elevadas cifras de contagios que España está experimentando y llamó a la prudencia de los ciudadanos, aunque confió en que la situación mejore a medida que la población más joven se vacune.Sánchez explicó que en España se superó el 50% de ciudadanos inmunizados y se espera llegar al 70% de la población a finales de agosto.También subrayó la importancia de trasladar a los ciudadanos tanto "que mantengan la prudencia y la seguridad" como "que se vacunen" porque los fármacos contra el COVID-19 "son seguros y protegen del virus".Sánchez advirtió, en este sentido, que el "mayor error" que se puede cometer desde la política es hacer de la lucha contra la pandemia una cuestión de "ideología" porque no se trata de "progresistas o conservadores", sino de "un problema de salud pública".

