Presidente de Ucrania firma ley de pueblos autóctonos en la que no se menciona a los rusos

KIEV (Sputnik) — El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, suscribió la 'Ley de los pueblos autóctonos de Ucrania', en que no hay mención del pueblo ruso... 21.07.2021, Sputnik Mundo

La Rada Suprema (Parlamento de Ucrania) aprobó la ley el 1 de julio.El proyecto de ley que presentó Zelenski, marcándolo como impostergable, define los derechos de los pueblos autóctonos y los métodos de su realización.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que la idea de dividir a los pueblos en autóctonos y no autóctonos hace recordar la teoría y la práctica de la Alemania nazi.La ley proclama que el pueblo autóctono de Ucrania es una comunidad étnica que se formó en el territorio de Ucrania, es portadora de una lengua y una cultura genuinas, tiene órganos sociales, culturales o representativas, percibe a sí misma como pueblo autóctono de Ucrania, compone una minoría étnica dentro de la población de Ucrania y no tiene su propia entidad estatal fuera de Ucrania.La ley define como pueblos autóctonos, en particular, a los que se formaron en el territorio de Crimea: los tártaros de Crimea, los caraítas y los krimchaks."Los pueblos autóctonos de Ucrania, de acuerdo con la Constitución y las leyes del país, tienen el derecho a conservar y fortalecer sus propias instituciones políticas, jurídicas, sociales y culturales, manteniendo la participación en la vida económica, social y cultural de Ucrania", dice el documento.A los pueblos autóctonos de Ucrania se les garantiza el derecho a crear sus centros docentes, recibir enseñanza en su lengua natal e instituir sus medios de comunicación. También se señala que el Estado se compromete a garantizarles la protección contra los actos de genocidio y otros actos de coerción y violencia.La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, declaró que la ley en cuestión discrimina a millones de rusos y viola los acuerdos internacionales.Las autoridades ucranianas a su vez afirmaron que la Constitución del país garantiza la igualdad de todos los ciudadanos de Ucrania, independientemente de su origen étnico, y obliga al Estado a proteger a los pueblos autóctonos y a las minorías étnicas.

alberto.r Volodímir Zelenski, y el presidente Petro estan llevando al basurero a Ucrania Donbas existe y los acuerdos de Minsk se cumplirán y el gas que pasa por Ucrania sera posible si se cobra un precio razonable y EEUU jamás podrá adueñarse de Ucrania, cada dia que pasa Ucrania se Hunde tal como EEUU y los Nazis quieren pero el avance tecnologico Chino Ruso Alemán avasallara la tecnología de EEUU, y la corrupción Ucraniana y Rusa tendrá que barrerse de arriba a bajo 0

