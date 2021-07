https://mundo.sputniknews.com/20210721/nuevo-caza-furtivo-de-rusia-jaque-mate-al-resto-de-cazas-del-mundo-1114358303.html

Nuevo caza furtivo de Rusia: ¿'Jaque mate' al resto de cazas del mundo?

El Salón Aeroespacial MAKS-2021 de Moscú marcará una nueva pauta en los avances de la industria aeronáutica rusa. Y mientras los misiles hipersónicos de Rusia... 21.07.2021, Sputnik Mundo

Apenas se difundieron algunas de las novedades que ofrece la presente edición del Salón Aeroespacial MAKS-2021 que se celebra en Zhukovski a las afueras Moscú, se han convertido en noticia mundial. Tal es el caso del nuevo avión de combate, el caza ligero furtivo de quinta generación, el Checkmate [Jaque y Mate] "nunca antes visto en Rusia", diseñado por el grupo de empresas Sukhoi que forma parte de la Corporación Aeronáutica Unida [CAU].El prototipo del Checkmate, expuesto en uno de los pabellones del MAKS, fue presentado al presidente ruso, Vladímir Putin, quien examinó el modelo del nuevo aparato en compañía del presidente de la CAU, Yuri Sliusar, y otras autoridades. Sus diseñadores y fabricantes explicaron al jefe de Estado ruso que es un caza ligero monomotor de quinta generación que no tiene análogos en Rusia: compagina soluciones y tecnologías innovadoras, que incluyen apoyo al piloto con medios de inteligencia artificial.El constructor jefe de Sukhói, Mijaíl Strelets, destacó en la presentación oficial que el nuevo caza tiene una "arquitectura abierta" en su nariz, lo que permite convertirlo en un biplaza o un aparato no tripulado. El Checkmate podrá alcanzar una velocidad de más de 2 Mach con una autonomía de vuelo de 3.000 kilómetros, mientras que su carga de combate será de 7.400 kilogramos y podrá portar una serie de drones a bordo. Está previsto que el Checkmate efectúe su primer vuelo en 2023 y que el bienio siguiente se fabriquen varios aviones de prueba.Nuevos misiles hipersónicos de Rusia dejan a EEUU en la prehistoriaUna Rusia despegada mira por el espejo retrovisor a un EEUU que parece estar ahora mismo en la prehistoria de este tipo de armamentos. En este sentido, este domingo se realizó con éxito una de las pruebas definitivas del misil hipersónico 'Tsirkón', sin parangón en el mundo y con los que pronto se equipará a los navíos de la Armada rusa.Mientras, este martes en rueda de prensa el portavoz de Kremlin, Dmitri Peskov, incidió en que Rusia está desarrollando estos misiles hipersónicos para garantizar su seguridad y responder a las amenazas de EEUU y la OTAN cerca de sus fronteras.Para el director de Dossier Geopolítico, "es evidente que estos juegos de guerra que han estado utilizando EEUU y la OTAN de acercamientos directos cerca de las fronteras de la Federación de Rusia, que desequilibró los acuerdos que se habían alcanzado apenas se había disuelto la Unión Soviéitica sobre que la OTAN no avanzaría sobre las fronteras rusas, evidentemente obligó a la Federación de Rusia a sacar fortalezas de sus debilidades".El analista explica que para ello, Moscú "debió recurrir a nuevas tecnologías y nuevos armamentos, a nuevas teorías científicas, y entre ellas está el desarrollo de estas nueva armas que son prácticamente imposibles de interceptar", advierte Carlos Pereyra Mele.Canciller de Nicaragua resalta vínculos con Rusia en entrevista exclusiva con SputnikEl canciller nicaragüense, Denis Moncada, quien esta semana visitó Rusia –donde entre otras importantes actividades se reunió con su par Serguéi Lavrov– concedió una entrevista exclusiva a la agencia Sputnik, resaltando la importancia que concede su país a las relaciones con el gigante euroasiático."Son unas relaciones de amistad, de solidaridad, de cooperación, de conveniencia mutua y de coincidencia en que hay que defender el Derecho Internacional y el multilateralismo", manifestó el diplomático.El Tokio olímpico: testimonio de un venezolano desde el corazón de estos JuegosEste 23 de julio arranca en Tokio una nueva edición de los Juegos Olímpicos. Ante la persistencia de la pandemia global del COVID-19, el país anfitrión promete la máxima seguridad sanitaria en este evento donde está prevista la participación de 19.000 deportistas, al tiempo que asistirían a la inauguración 15 líderes mundiales.En este contexto, el secretario general del Gobierno nipón, Katsunobu Kato, resaltó la importancia de "la diplomacia olímpica", señalando que es una oportunidad para "construir relaciones personales de confianza" en unas circunstancias en las que "los contactos personales son limitados".Algo que, no obstante, no entusiasma a todos los japoneses. Varias encuestas revelaron que una importante parte de los ciudadanos de la nación asiática rechazan la celebración de la fiesta deportiva, al considerar que el momento actual no es el idóneo dado el aumento de los casos de coronavirus que se registra últimamente en Tokio: desde el 1 de julio se detectaron en la ciudad 81 positivos entre los extranjeros y locales relacionados con los Juegos."Se nota en el ambiente que son unos Juegos Olímpicos únicos, en el sentido de que, primero, hay muchas medidas de bioseguridad", señaló desde el Tokio olímpico el venezolano Félix Caballero Escalante, quien acompaña a la selección nacional de la nación caribeña en los Juegos de Japón.Respecto a la "resistencia" de la población local a los Juegos, indicó que es de carácter "un poquito más silencioso" y "no quita la buena voluntad del pueblo japonés de recibir a los invitados internacionales".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

