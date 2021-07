Más de 600 personas afectadas por falla eléctrica desde hace 20 días en el este de Caracas

https://mundo.sputniknews.com/20210721/mas-de-600-personas-afectadas-por-falla-electrica-desde-hace-20-dias-en-el-este-de-caracas-1114337642.html

CARACAS (Sputnik) — Desde hace 20 días, siete edificios de entre 9 y 12 pisos ubicados en Chuao, una zona residencial del este de la región capital venezolana... 21.07.2021, Sputnik Mundo

Lanza, de 75 años, indicó que vive junto a su esposa de 80, quien hace 9 días se cayó por las escaleras de su edificio cargando una cubeta con agua para paliar la situación en su hogar.Algunos edificios han optado por la contratación semanal de equipos para carga de electricidad, conocidas como plantas en Venezuela, para encender las bombas de sus edificios con el objetivo de que el agua llegue a los tanques del último piso y puedan surtir al menos una hora al día.Sin embargo, de los siete edificios afectados por esta falla no todos cuentan con tanques auxiliares en la última planta, lo que obliga a los residentes a cargar cubetas por las escaleras.Además, los vecinos explicaron a Sputnik que esto acarrea un costo adicional, ya que el alquiler de las plantas eléctricas es de 100 dólares, y cada cinco días requieren una para poder tener agua."En medio de esta situación económica hemos tenido que buscar para pagar dólares a un servicio que se nos presta de electricidad y son 100 dólares [en total]. En mi edificio somos pocas personas, porque la mayoría se ha ido del país, la mayoría somos adultos mayores y todo cuesta. Son unos 270 apartamentos, que son cerca de 600 personas", indicó Ismenia Maestre.Los vecinos de la zona aseguraron que la falla en el sector comenzó hace aproximadamente un mes, cuando se quemó uno de los tres transformadores eléctricos del sector residencial y seguidamente se dañó otro.Ambos fueron sustituidos en pocas horas por los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), pero el tercero que se estropeó posteriormente sigue sin ser reparado desde hace 20 días.Además, el lugar en el que se encuentran los equipos hay agua estancada por recientes lluvias.Los vecinos explicaron que han ayudado en todo lo posible a los empleados de Corpoelec para arreglar con rapidez los equipos, desde cinta adhesiva hasta herramientas y otros elementos de trabajo de los que estaban desprovistos. La mayoría de los residentes del sector con los que conversó Sputnik eran adultos mayores, y los que no, tenían familiares de la tercera edad en casa, afectados por la situación."Mi padre no puede hacer sus caminatas, porque no puede subir escaleras, entonces lleva 19 días en casa, lo que afecta su corazón, es importante que esta situación sea resuelta. Nos dicen que se trata de un transformador que no había antes y que es posible que sean los originales que no habían sido cambiados desde hace 60 años cuando se fundó la urbanización", contó Carlos Delgado.La falla eléctrica en este sector se suma a la intermitencia del servicio en varios estados del país, y la inestabilidad constante del voltaje 110 y 220 que se registra en la capital y que ha afectado numerosos equipos eléctricos.En Venezuela, las fallas del servicio eléctrico aumentaron desde 2019, cuando una sobrecarga en el sistema provocó una avería que dejó a todo el país sin energía eléctrica durante varios días.En 2010 el país también atravesó una situación eléctrica compleja, que el Gobierno de la época aseguró era consecuencia de los bajos niveles de agua de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en el estado Bolívar (sur).A partir de ese momento comenzaron a aplicarse racionamientos en el suministro eléctrico, que aumentaron desde 2019.

