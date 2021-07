https://mundo.sputniknews.com/20210721/la-desinfeccion-del-metro-de-una-ciudad-espanola-que-hace-estallar-las-redes--video-1114344321.html

La desinfección del metro de una ciudad española que hace estallar las redes | Vídeo

Metro de Bilbao ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter en el que se puede ver a un operario desinfectando las escaleras mecánicas.

españa

metro

redes sociales

No es por su EPI, ni por la mochila y la manguera de spray que usa para fumigar las escaleras mecánicas. El operario se sube a uno de los escalones y esto es lo que pasa cuando empieza a desinfectar la zona.Y es que los usuarios de la red social no han pasado por alto que la "limpieza de alta intensidad" que el suburbano anuncia en su tweet, se limita únicamente a la zona del escalón en el que se ha subido, ya que la escalera sube con él y esto provoca que desinfecte todo el tiempo el mismo tramo.Y, como no, tampoco han faltado los memes, ni las versiones con bandas sonoras incluidas.El vídeo, que ya acumula más de dos millones de reproducciones, ha corrido como la pólvora y ha recibido miles de comentarios, llegando incluso hasta uno de los informativos nacionales. Su presentador no ha podido aguantar la risa al comentar la noticia.Metro Bilbao ha salido al paso de las críticas publicando varios videos en los han compartido varias etapas de los elementos de las instalaciones.

