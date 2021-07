https://mundo.sputniknews.com/20210721/estan-en-riesgo-los-atletas-que-vencieron-al-covid-antes-de-los-juegos-olimpicos-1114364303.html

¿Están en riesgo los atletas que vencieron al COVID antes de los Juegos Olímpicos?

¿Están en riesgo los atletas que vencieron al COVID antes de los Juegos Olímpicos?

Estudios médicos advierten que un porcentaje de los atletas de alta competencia que padecieron COVID-19 puede sufrir miocarditis, un trastorno que favorece la... 21.07.2021, Sputnik Mundo

Más de 11.000 atletas intentarán alcanzar medallas en las más de 300 disciplinas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero a pesar de que la máxima fiesta deportiva del mundo parece haberle ganado una batalla a la pandemia, el COVID-19 puede no dejar de ser una preocupación para los deportistas de élite.Es que, si bien todos los atletas deben atravesar testeos obligatorios para asegurar que no participen de los Juegos estando infectados, no son pocos los atletas que atravesaron la enfermedad en los últimos meses o, incluso, semanas.¿Qué deportistas latinoamericanos tuvieron COVID en Tokio 2020?Más de 70 deportistas dieron resultado positivo en pruebas PCR en los días previos al comienzo de los Juegos. Algunas delegaciones latinoamericanas estuvieron entre las que sufrieron brotes de COVID de última hora:La miocarditis descubierta entre los atletas curados de COVID-19Pero el COVID no solo perjudica a los atletas que se infectan pocos días antes de tener que competir, para quienes un test positivo suele ser sinónimo de apartarse de la contienda. Estudios médicos indican que la enfermedad puede ser una piedra en el zapato incluso para aquellos deportistas que ya cursaron la enfermedad y se recuperaron varios meses atrás.En 2020, el Colegio Estadounidense de Cardiología (ACC, por sus siglas en inglés) y la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) advirtieron que estudios realizados entre atletas estadounidenses que habían padecido COVID indicaban una considerable prevalencia de miocarditis, es decir, la inflamación del músculo cardíaco.Aquellos estudios, que indicaban que más del 15% de los atletas examinados presentaban este problema luego de padecer COVID-19, generó alarma entre médicos y deportistas, ante la posibilidad de que la pandemia resultara peligrosa para las carreras de miles de atletas profesionales.Ya en 2021, nuevos estudios relativizaron la prevalencia de la miocarditis entre los atletas que se recuperaron del COVID, según explicó a Sputnik la médica argentina Cecilia Bahit, jefa de Cardiología del Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco) Neurociencias de Rosario.Que la cifra sea menor, sin embargo, no significa que no deba haber preocupación. Bahit recordó que la miocarditis "se asocia con el aumento del riesgo de muerte súbita" y remarcó que debido a eso "es tan importante el diagnóstico, ya que (los atletas) están sometidos a un estrés físico enorme".La médica argentina reconoció que no es fácil especificar exactamente cuál será el riesgo que los atletas que han padecido COVID-19 enfrentarán durante los Juegos Olímpicos de Tokio. La respuesta exacta dependerá, apuntó, de cada deportista y del seguimiento médico que tenga por parte de sus respectivas delegaciones.En efecto, para poder determinar si un atleta que ya superó al coronavirus puede presentar problemas en el miocardio es preciso que atraviese diversos "estudios más profundos"La miocarditis podría no ser el único inconveniente. Si bien Bahit centra su análisis en la incidencia de la miocarditis en los atletas, no descartó que los deportistas puedan sufrir varios de los síntomas habituales que el COVID-19 genera entre los infectados, aún meses después de volver a tener test negativos.Por esto, la especialista consideró recomendable que los atletas que hayan cursado la enfermedad atraviesen evaluaciones médicas e interrogatorios más rigurosos que los que serían necesarios en deportistas que no han sido infectados en el pasado.

