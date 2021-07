España reclama a la UE cambios en el diseño del mercado eléctrico

https://mundo.sputniknews.com/20210721/espana-reclama-a-la-ue-cambios-en-el-diseno-del-mercado-electrico-1114355030.html

BARCELONA (Sputnik) — La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó que su ministerio planteó a la Comisión Europea... 21.07.2021, Sputnik Mundo

"Hay una disfunción en el diseño del mercado europeo de la electricidad y se lo hemos hecho saber ya al vicepresidente Timmermans y a la comisaria europea de energía", afirmó la ministra española durante una intervención en el Congreso de los Diputados.Ribera compareció en el hemiciclo con motivo del decreto ley planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez para rebajar temporalmente al 10% el impuesto sobre el valor añadido (IVA) en la factura de la luz, actualmente del 21%.El mercado mayorista de la electricidad lleva meses experimentando picos precios y llegó a un nuevo máximo histórico este 21 de julio al superar los 106 euros por megavatio hora (MWh).La ministra aseguró que el Gobierno español pondrá "todas las medidas al alcance" para mitigar el impacto de esta subida en los consumidores, a la vez que trasladó a las autoridades europeas una petición para actuar.Ribera recordó que el actual diseño del mercado eléctrico, que sigue las directrices de la UE, está pensado para ser "eficiente y sencillo", algo adecuado "cuando todas las formas de generar electricidad se mueven en horquillas de coste similares".Su funcionamiento "no es adecuado cuando se produce una brecha muy grande entre formas de producir electricidad barata, que van ganando peso en el mercado, y un pequeño margen con precios altos imputables al uso de combustibles fósiles y a la necesidad de pagar gases de efecto invernadero", añadió.La vicepresidenta española y responsable de transición ecológica reconoció que la reciente escalada de precios, debido a factores como el aumento de precios del gas o los derechos de emisión de CO2, "parece mantenerse" para los próximos meses.Es por ello que su ministerio dirigió una carta al vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, destacando la importancia de facilitar nuevos mecanismos de diseño de mercado para evitar que la tecnología cara marque los precios.La misiva también advierte que los efectos regresivos en los ciudadanos, que no comprenden por qué el desarrollo de las energías renovables no implica una rebaja de las facturas de luz, pueden arriesgar los apoyos a las políticas climáticas.Por eso, la ministra española reclamó un "debate profundo" en la Unión Europea sobre el funcionamiento del mercado y las posibles fórmulas para aliviar el impacto sobre los ciudadanos.

