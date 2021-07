https://mundo.sputniknews.com/20210721/el-viaje-al-espacio-de-jeff-bezos-una-injusticia-con-america-latina-1114354223.html

El viaje al espacio de Jeff Bezos, ¿una injusticia con América Latina?

El viaje al espacio de Jeff Bezos, ¿una injusticia con América Latina?

El histórico viaje al espacio del multimillonario estadounidense no pasó inadvertido entre los internautas latinoamericanos. Un tuit de una actriz y analista... 21.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-21T15:21+0000

2021-07-21T15:21+0000

2021-07-21T15:21+0000

américa latina

pandemia de coronavirus

gente

jeff bezos

turismo espacial

pobreza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108538/99/1085389997_0:0:4345:2444_1920x0_80_0_0_efeb6028776d3a71a07de535d40fda1e.jpg

El viaje del multimillonario estadounidense y fundador de la empresa Amazon, Jeff Bezos, al espacio no pasó inadvertido para casi nadie en el planeta Tierra. La travesía de Bezos y otros tres tripulantes a bordo del cohete New Shepard de la empresa de exploración espacial Blue Origin marcó un nuevo hito en la carrera espacial: la llegada del turismo espacial.Por supuesto, salir del planeta Tierra para recorrer el espacio resultará inalcanzable para el común de los terrestres, que todavía sufren las vicisitudes de la pandemia de COVID-19. Esta cuestión, precisamente, inspiró una dura polémica entre internautas latinoamericanos, que se debatieron entre la admiración por Bezos y las críticas por su falta de empatía con el resto de la humanidad.En Twitter, una voz concitó especialmente la discusión: la de Florencia Lagos Neumann, actriz y analista internacional chilena que supo desempeñarse como agregada cultural en la Embajada de Chile en La Habana, Cuba."¿A nadie le espanta que el millonario Jeff Bezos esté en el espacio mientras millones de niños mueren de hambre en América Latina sin acceso a vacunas en una de las pandemias más graves de la humanidad?", preguntó Lagos.El tuit cosechó miles de me gusta, retuits y respuestas, muchas de las cuales intentaban desbaratar el razonamiento de Lagos asegurando que, al final del día, el magnate estadounidense no tenía por qué rendir cuentas de sus inversiones a la población latinoamericana.Las repercusiones incluyeron a algunas figuras reconocidas, como el presentador y youtuber mexicano Chumel Torres.En el otro extremo, la periodista venezolana Marialcira Matute respaldó el pensamiento de la chilena al consignar: "Tenemos días pensando en eso y más".Algunas de las asimetrías entre la realidad de Bezos y la de los latinoamericanos llegaron más del lado del humor. La cuenta de la consultora argentina Focus Finanzas hizo una jocosa comparación entre la capsula en la que el magnate viajó al espacio y una de las estaciones de subte más concurridas de Buenos Aires.En efecto, las comparaciones humorísticas entre el viaje de Bezos y el mal funcionamiento de servicios de transporte en países latinoamericano fue otra constante en redes.

https://mundo.sputniknews.com/20210721/jeff-bezos-o-dr-malito-las-redes-estallan-con-el-viaje-espacial-del-magnate-1114336180.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pandemia de coronavirus, gente, jeff bezos, turismo espacial, pobreza