El mandato negociador de la UE sobre Gibraltar contenta a España y enfada a Londres

MADRID (Sputnik) — La Comisión Europea (CE) presentó el 20 de julio el borrador de su mandato negociador para el convenio que Bruselas debe acordar con el... 21.07.2021, Sputnik Mundo

No obstante, España se topó con un rotundo rechazo por parte de Londres y las autoridades del Peñón.El Brexit obliga al establecimiento de un tratado que rija las relaciones de Gibraltar con la Unión Europea, afectando sobre todo a cuestiones que conciernen a España, como el movimiento en la frontera compartida, que antes de la pandemia registraba de media el paso de 10.000 vehículos y 30.000 personas cada día.El pasado 31 de diciembre Madrid y Londres llegaron a un acuerdo in extremis que sentaba las bases para esa relación futura, estableciendo que la verja que separa Gibraltar de Cádiz —al sur de España— sería derribada. Esto facilita una adhesión de facto de la colonia al espacio Schengen, evitando que pase a convertirse en una frontera exterior de la Unión Europea.Durante el periodo de implementación de ese preacuerdo, que durará cuatro años, la agencia europea de fronteras se encarga de los controles en el puerto y aeropuerto de Gibraltar, mientras que España, como miembro de Schengen, vigila que las normas del espacio se cumplan en el Peñón.La entrada virtual de Gibraltar en Schengen habilitaría a sus residentes a circular por dicho espacio por un periodo de tres meses dos veces al año, mientras que los británicos y ciudadanos de otros países que quieran ir a Gibraltar necesitarían un visado expedido por España.Control para EspañaEsos postulados están reflejados en el mandato presentado por Bruselas, que apuesta por "eliminar los controles físicos y los controles sobre personas y mercancías en la frontera terrestre", dejando a España como responsable del tránsito en la zona.El documento, que no otorga ninguna responsabilidad a Frontex, subraya que, en lo relativo al control fronterizo, las autoridades españolas tendrán "todos los poderes necesarios" para gestionar el tránsito.Más allá del control del tránsito, la propuesta negociadora de Bruselas alude a otros asuntos como la regulación de los derechos de los trabajadores transfronterizos, la gestión del medio ambiente o incluso una propuesta para crear una unión aduanera entre la UE y Gibraltar.No obstante, el foco de la negociación estará en la frontera. El Gobierno de España no entró a valorar el detalle de los contenidos, pero sí emitió un comunicado a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores agradeciendo a la Unión Europea el desarrollo del documento."España agradece y valora positivamente el esfuerzo desarrollado por la Comisión Europea al aprobar una propuesta de mandato adaptado al entendimiento entre España y Reino Unido alcanzado el pasado 31 de diciembre", señala la nota de la Cancillería."No hay posibilidad de acuerdo"En cambio, Londres rechazó la propuesta de forma rotunda. El canciller británico, Dominic Raab, pidió el 20 de julio a Bruselas "recapacitar" para modificar la propuesta, que a su modo de ver "pretende socavar la soberanía del Reino Unido sobre Gibraltar" al entregar todo el control fronterizo a España. "No puede constituir una base para las negociaciones", añadió.En un sentido similar se expresó el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, quien recordó que el documento de la Unión Europea únicamente establece su línea negociadora, sin anticipar el resultado final de las conversaciones. Pese a ello, Picardo valoró que "sobre la base del actual borrador, no hay ninguna posibilidad de constituir la base de un acuerdo".La acogida del borrador en algunos medios británicos sirve para ilustrar lo difícil que será la consecución de un acuerdo en los términos propuestos inicialmente por Bruselas. Por ejemplo, el diario The Times subraya que la propuesta de la Comisión Europa implica que "agentes fronterizos de España podrían ser enviados a Gibraltar por primera vez en más de 300 años".El nuevo ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, viajará este mismo miércoles 21 a Londres para reunirse con Dominic Raab, en lo que será su primer desplazamiento a otro país desde su toma de posesión.La elección da cuenta de que España da una gran prioridad a la negociación con Londres sobre Gibraltar, ya que Albares rompe la tradición española —algo que ya hizo su predecesora— de abrir la agenda internacional departiendo con las autoridades de Marruecos, lo que es especialmente relevante en el contexto de crisis diplomática que atraviesan los dos países.En ese sentido, el propio Albares valoró como "muy importante" tener un primer encuentro con Raab porque a ambos les espera una "relación bilateral muy intensa". La airada respuesta del canciller británico a la propuesta de Bruselas es buena prueba de ello.

