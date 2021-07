https://mundo.sputniknews.com/20210721/el-louvre-demanda-a-pornhub-por-recrear-obras-de-arte-clasicas-con-estrellas-porno-1114345026.html

El Louvre demanda a Pornhub por recrear obras de arte clásicas con estrellas porno

El museo francés del Louvre demandará al sitio web de pornografía Pornhub por la creación de una aplicación que recrea obras de arte clásicas con actores y... 21.07.2021, Sputnik Mundo

La icónica institución parisina demanda a la compañía por su plataforma Classic Nudes —Desnudos Clasicos, en español—, en la que ofrece una 'guía interactiva' para el arte erótico en algunos de los museos más famosos del mundo.La primera edición de Classic Nudes cuenta con recreaciones de pinturas realizadas por actores pornográficos de la compañía de entretenimiento para adultos My Sweet Apple. Además, ofrece también comentarios de audio de la actriz Asa Akira, quien ha sido nombrada la embajadora del proyecto.De momento, los internautas pueden ver obras no solo del Louvre, sino también del museo de Orsay de París (Francia), la National Gallery de Londres (Reino Unido), el museo del Prado de Madrid (España) y la Galería Uffizi de Florencia (Italia). Si el proyecto tiene éxito, la colección podría ser ampliada.Tanto el Louvre como la Galería Uffizi demandan a Pornhub por violaciones de los derechos de autor y exigen que se retiren de la plataforma pornográfica las reproducciones de las obras que se exhiben en sus museos, detalló The Daily Beast.La razón para la acción legal, según un vocero de Uffizi, es el hecho de que la plataforma pornográfica no ha solicitado autorización para el uso comercial de las obras de arte en cuestión.El representante de la galería italiana recalcó, sin embargo, que en este caso, el permiso para utilizar las obras de arte "difícilmente se hubiera emitido".

