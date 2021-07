https://mundo.sputniknews.com/20210721/el-jefe-de-nso-group-niega-el-uso-de-pegasus-para-espiar-a-activistas-1114343664.html

El jefe de NSO Group niega el uso de Pegasus para espiar a activistas

El jefe de NSO Group niega el uso de Pegasus para espiar a activistas

MOSCÚ (Sputnik) — Shalev Hulio, cofundador y director general de la empresa israelí NSO Group, desarrolladora del programa espía Pegasus, desmiente que el... 21.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-21T10:36+0000

2021-07-21T10:36+0000

2021-07-21T10:43+0000

pegasus

internacional

espionaje

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/11/1092124638_0:305:3073:2033_1920x0_80_0_0_20b1f944493d254f686cbfc40aee68b4.jpg

"Declaramos firmemente que ellos [los activistas] no son los objetivos de Pegasus, ni fueron seleccionados como objetivos u objetivos potenciales de Pegasus", dijo y agregó que "esto no tiene que ver con ninguno de nuestros clientes o productos".Añadió que la empresa se compromete a desconectar cualquier sistema si se demuestra que infectó móviles de periodistas o políticos.Según informó previamente el mismo Financial Times, citando fuentes propias, el programa Pegasus es capaz de acceder a los datos guardados en las nubes, por ejemplo, la completa historia de los desplazamientos de una persona, sus mensajes y fotos.NSO Group, que necesitaba un permiso del gobierno de Israel para exportar su producto considerado un arma, siempre afirmó que vendía el programa solo a gobiernos responsables para prevenir atentados y otros crímenes.El 18 de julio, una investigación realizada por 17 medios de comunicación, entre ellos franceses, con colaboración de las ONG Forbidden Stories y Amnistía Internacional, hizo pública la información sobre el programa espía israelí Pegasus.Según la investigación, esa herramienta fue utilizada por los gobiernos de al menos 11 países, entre ellos Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, la India, Kazajistán, Marruecos, México, Ruanda y Togo.La lista publicada por los autores de la pesquisa contiene más de 50.000 números de teléfono que habrían sido identificados como de personas de interés por clientes de la compañía israelí NSO, la desarrolladora de Pegasus.La investigación ha logrado identificar a un millar de supuestas víctimas del programa Pegasus, incluidos jefes y jefas de Estado, activistas y periodistas.Entre al menos 180 reporteros de 20 países afectados figuran periodistas de la agencia Associated Press y los periódicos galos Le Monde y Mediapart, entre otros.

https://mundo.sputniknews.com/20210720/como-intenta-pegasus-intervenir-tu-telefono-1114330897.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pegasus, espionaje, europa