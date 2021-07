https://mundo.sputniknews.com/20210721/comunidades-de-la-amazonia-de-ecuador-en-riesgo-por-crecida-del-rio-coca-1114367772.html

Comunidades de la Amazonía de Ecuador en riesgo por crecida del río Coca

QUITO (Sputnik) — Indígenas Kichwa de la Amazonía ecuatoriana denunciaron que los poblados situados en las riberas del río Coca (este) afrontan riesgos por la... 21.07.2021, Sputnik Mundo

Agregó que el incremento acelerado del caudal del río Coca ha ocasionado inundaciones en varias comunidades como San Sebastián, El Edén y Unión y Progreso, en la provincia de Sucumbíos (este).En la noche del 20 de julio las autoridades dispusieron el cierre parcial del puente de la parroquia San Sebastián por daños causados a su estructura.Según la información oficial, por la crecida del río se rompieron los cables de soporte y tensión a tierra que sostienen una tubería paralela al puente.La Federación añadió que varios comuneros que salieron a navegar en la mañana del 21 de julio estuvieron en peligro pues no fueron informados sobre la crecida del río."Las autoridades conocen la situación y, si acaso, emiten alertas por Twitter sin contar con que muchas de las comunidades kichwa a lo largo del río no tienen acceso a Internet y otras ni siquiera a energía eléctrica", destacó.Las comunidades kichwa sostienen que el lecho del río se encuentra lleno de sedimentos debido al proceso de erosión regresiva en la parte alta del Coca, que empezó hace más de un año.Por ello, la cuenca del río no da abasto para contener el caudal y eso aumenta la probabilidad de desbordamientos e inundaciones, lo que pone en riesgo a las comunidades de las riberas, sus hogares, cultivos y animales.

