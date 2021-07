https://mundo.sputniknews.com/20210721/colombia-entendio-la-leccion-de-las-calles-1114335030.html

Colombia "entendió la lección" de las calles

Colombia "entendió la lección" de las calles

BOGOTÁ (Sputnik) — El gobierno de Iván Duque escuchó el mensaje de las calles e intentó, en la última legislatura de este Congreso, dar un nuevo significado a... 21.07.2021

De acuerdo con analistas consultados por Sputnik, el nuevo proyecto tributario, o Ley de Inversión Social, que el oficialismo radicó ante el legislativo este 20 de julio, se enfoca en las empresas y no en el bolsillo de los ciudadanos, lo que representa un avance."Por primera vez en muchos años, una reforma no pretende financiarse del ingreso o de los impuestos al consumo de las personas", agregó, ante la pregunta de si realmente el nuevo texto se diferencia del anterior.La pasada reforma tributaria detonó, desde el 28 de abril al 15 de junio, una oleada de protestas sin precedentes en el tiempo reciente en el país.Aunque tras el inicio de las masivas movilizaciones el gobierno retiró el proyecto y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renunció, las manifestaciones continuaron y sus peticiones se ampliaron a otros asuntos.De acuerdo con el presidente Iván Duque, la nueva reforma plantea temas sociales como la renta básica para los más pobres, un subsidio para el trabajo formal, educación superior gratuita y un programa de estímulo al empleo joven.La financiación de estos programas provendrá del congelamiento de beneficios tributarios a las empresas, sobretasas a las tarifas de renta de entidades bancarias, y otras del sector privado."No hay la regresividad de la reforma anterior ni la arrogancia con la que se planteó la otra", insistió Giraldo.InsuficienteLa nueva reforma tributaria pretende recaudar 15,2 billones de pesos colombianos (3.955 millones de dólares), frente a las intenciones de la pasada, de 23 billones de pesos.Las iniciativas sociales propuestas en la reforma, para paliar los efectos de la pandemia en la economía colombiana, "requieren de nuevos recursos", dijo a Sputnik el economista Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo.Ese porcentaje se vuelve problemático "porque cuando uno empieza a pagar en esa magnitud de deuda", esta se "desborda, por los intereses que genera", agregó.Este 2021, las calificadoras de riesgo Fitch Ratings y Standard & Poors bajaron la nota de Colombia de BBB- a BB+.Reforma estructural necesariaAnte la insuficiencia de los recursos que recaudará esta reforma, los expertos ya prevén la necesidad de otra para el gobierno que suceda al de Iván Duque.El proyecto de ley de Inversión social "alcanza a equilibrar las finanzas, pero a mediano plazo, el próximo gobierno tendrá que presentar una reforma mucho más estructural", aseguró el economista Duván Ramírez, quien es rector de la Universidad de Manizales.Ya en 2019, el gobierno colombiano había presentado otra reforma tributaria que concedía grandes beneficios a empresas con el fin, según la versión oficial, de "generar empleo".La denominada Ley de Crecimiento fue aprobada en ese entonces por el Congreso.En el documento radicado este 20 de julio, algunas de las exenciones y ayudas contempladas en ese momento, se congelan.Pese a reconocer los efectos positivos de la nueva propuesta, ésta probablemente no amaine las movilizaciones masivas. "Hay otros intereses distintos a los económicos y están más marcados por el terreno político", agregó Ramírez.

