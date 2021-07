https://mundo.sputniknews.com/20210721/anette-y-dani-primeros-bailarines-de-ballet-en-cuba-pareja-en-el-escenario-y-la-vida-1114333784.html

Anette y Dani: primeros bailarines de ballet en Cuba, pareja en el escenario y la vida

Anette y Dani: primeros bailarines de ballet en Cuba, pareja en el escenario y la vida

La historia del ballet reconoce la complicidad, gracia y estilo de parejas famosas como la del soviético Rudolf Nuréyev y la inglesa Margot Fonteyn.

De niña, Anette Delgado acudió a una función del mundialmente famoso Ballet Nacional de Cuba (BNC) en el municipio especial Isla de la Juventud, donde vivía su familia, y fue ahí cuando, cautivada por la destreza y la belleza de la coreografía del ballet Muñecos, les dijo a sus padres: "Yo quiero ser bailarina".Su vida cambió para siempre, y también la de la familia, que debió trasladarse definitivamente a La Habana. Las delicias de la niñez quedaron a un lado para practicar frente a la barra y el espejo. "Indudablemente, se renuncia un poco a la infancia pues esta es una profesión bastante abnegada", explicó Delgado.Durante los cinco años de nivel elemental estuvo en la enseñanza nocturna y terminaba a las 10 de la noche. "Me perdía los juegos propios de una niña de nueve años, pero como fue algo que siempre me gustó, resultó una etapa maravillosa y de mucho esfuerzo".Por su parte, Dani Hernández advirtió la fuerza y agilidad de una pareja mientras practicaban ejercicios aeróbicos en un gimnasio cercano a la vivienda de su abuela. Luego de la escuela acudía a la Casa de Cultura de su localidad para el aprendizaje de los ritmos populares cubanos y, por esa época, comenzaron los preparativos encaminados a su ingreso a una institución de ballet.En su natal Remedios, en la central provincia de Villa Clara, famoso por sus parrandas y fiestas patronales, la familia, vinculada tradicionalmente a esas festividades, recibió con agrado su interés por el baile. Pero, una vez se matriculó en la Escuela Vocacional de Arte Olga Alonso, su padre fue quien más se opuso.Anette, de 40 años de edad y Dani, de 32, son primeras figuras del BNC y acaban de regresar de una gira por España dedicada al centenario del nacimiento de la prima ballerina assoluta Alicia Alonso. El recorrido incluyó obras emblemáticas en su carrera como: Carmen, Espartaco, El lago de los cisnes, Don Quijote, Cascanueces, Coppelia y La muerte del cisne."Resultó un momento emocionante y nuestro regreso a los escenarios. Así como, un tributo permanente: el espectáculo comenzaba con imágenes de Alicia y su trayectoria profesional, y concluía con la reverencia de los 10 danzantes a una foto suya vestida de Giselle, mientras caían pétalos de rosas", contó Delgado a Sputnik.La primera función desde el Teatro Auditorio de San Cugat, Cataluña, constituyó también para el público de la nación ibérica el retorno a los espectáculos con aforo, si bien en todo momento protagonistas y espectadores aplicaron las medidas para evitar el contagio de COVID-19."Ese intercambio nos dio las fuerzas para continuar durante 22 presentaciones por otras ciudades como Zaragoza, Murcia, Alicante, Madrid y Valladolid. Algunos lugares demandaron más funciones, pero existía una agenda a cumplir. Representó una bocanada de aire y por un momento olvidamos la situación del mundo", refirió Hernández a Sputnik.Sobre la puesta en escena escribió el periodista español Mariano Vergara en La opinión de Málaga: "La brillantez, nivel técnico, belleza deslumbrante y, especialmente, la ternura alada de la interpretación, transportaban la noche al nivel de la emoción profunda. Fue como un resplandor en la oscuridad, como un relámpago, como la luz que veía Alicia Alonso".Unidos en la vida personal y profesionalAnette es madre de Ainoa, que ahora tiene dos años y medio. El embarazo significó una interrupción en su carrera. Para una bailarina, es una etapa dura, de miedo, pero maravillosa. Durante los siete meses iniciales del embarazo se mantuvo en forma, ayudó en los ensayos con las nuevas generaciones y acudió a sus clases diarias, de ahí que, en cierta forma, a la pequeña Ainoa le guste la música clásica porque desde la barriga ya la escuchaba.Pero tras mucho llanto, trabajo duro, apoyo y dolor logró a los cinco meses subir nuevamente a escena (17 de marzo de 2019). Esa función simbolizó una de las más lindas y emotivas de su trayectoria profesional. Los amantes de esa manifestación artística esperaban su regreso expectante: "No me sentía como antes, el tiempo de recuperación fue muy corto, pero estaba tan ansiosa por regresar al escenario que decidí arriesgarme".En esa oportunidad, recibió los aplausos de la compañía y el público, tras año y medio alejada de los escenarios y luego de interpretar Cenicienta, un ballet calificado por ellos como duro y complejo técnica y artísticamente, "que demanda mucho entrenamiento de la bailarina". Dos meses después ya estaba de gira internacional con el ballet El Lago de los Cisnes.Durante 10 años, Anette y Dani han estado juntos en la danza y en la intimidad, y fruto de ello es su pequeña Ainoa. La comunicación, confianza, compenetración y la mirada para guiar o corregir durante la coreografía en un teatro adquiere nuevos sentidos en el juego de los dos con la pequeña, tras un agotador ensayo o una larga función de ballet.Para Dani, la paternidad también ha sido difícil. El bailarín recibió la noticia de que iba a ser padre luego de una operación en la columna. Además de las preguntas y dudas típicas, "¿estaremos preparados?" o "¿podremos sobrellevarlo?", la buena nueva supondría para ellos un tiempo más separados profesionalmente: "En ese momento necesitaba a Annette en el escenario porque es mi apoyo durante las funciones"."Ainoa nació en octubre de 2018 en medio del Festival Internacional de Ballet de La Habana, evento que demanda mucha energía y preparación, y fue un reto estar presente en los dos lugares. Aún persisten las incertidumbres y los aprendizajes y la experiencia de este proceso nos ha servido en nuestra labor como maestros", señaló Hernández.¿Qué sucede cuando bailan juntos?Magia, energía, hogar, comunicación extraverbal y una manera de sentir más profunda e íntima son términos que, según ambos, definen cada danza juntos. "Muchas veces la crítica refleja esa confianza, química, conocimiento mutuo que trasciende y llega al público. Si bien, también bailamos con otras parejas y nos transformamos en el personaje interpretado", aseguró Delgado.De alguna forma, agregó Dani, el danzante adquiere los sentimientos, experiencias y vibraciones del héroe o protagonista de una obra. A su juicio, uno de los logros y propósitos de la escuela cubana es que el baile entre dos personas transmita, resulte en un diálogo preciso y sensorial y en una conexión profesional.En esta etapa, todos esos procesos transcurren online, si bien Dani y Anette transformaron los espacios de su casa en un salón con barras para algunos pasos y la preparación física. No obstante, precisan de la retroalimentación con los espectadores y los escenarios, una sensación que describen como "sentirse vivo".

