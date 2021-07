Se acabó la espera: ¿se viene un tiempo nuevo a Perú?

https://mundo.sputniknews.com/20210720/se-acabo-la-espera-se-viene-un-tiempo-nuevo-a-peru-1114319545.html

La buena nueva para PerúPasadas las 19:00 horas de Perú de este lunes 19 de julio, y tras casi un mes y medio de espera, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones del país, Jorge Luis Salas Arenas, proclamaba a Pedro Castillo como nuevo presidente de la república.Entonces, Castillo salió al balcón de la sede de su partido, Perú Libre, para compartir su alegría y llamar a la unión de los peruanos, sin banderas de ningún tipo. "En este momento llamo a la más amplia unidad del pueblo peruano, para forjar y abrir la puerta del próximo bicentenario sellando este bicentenario con todas sus diferencias, con todos sus problemas y con todo lo que hemos vivido".Con el nuevo Gobierno que asoma en Perú, el magíster en comunicación Amauri Chamorro opina que "hay un cambio estructural sensible. Es un Gobierno que no está de espaldas para el resto del país, sino que el Gobierno está de frente, mirando al resto del país. Es de Cajamarca, de Ayacucho, de Cusco, de Arequipa. No tiene apenas la centralidad tan nefasta de la élite trabajando para ella misma. Eso va a generar un cambio muy importante".Keiko Fujimori: pertinaz en los reclamosY como no siempre llueve al gusto de todos, momentos antes de la proclamación de Castillo como presidente por parte del Jurado Nacional de Elecciones, Keiko Fujimori abrió el paraguas. La contrincante del mandatario electo volvió calificar como ilegítimos los comicios y volvió a denunciar que Perú Libre "robó miles de votos el día de la elección", pese a no presentar pruebas, o las que presentó durante este mes y medio que la proclamación quedó congelada, eran inconsistentes."Voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender", disparó Fujimori en rueda de prensa. Pero lo que ahora mismo está mandando la ley en Perú, o más bien la Justicia, es que Keiko Fujimori debe enfrentar un juicio vinculado al escándalo del gigante brasileño de la construcción Odebrecht por lavado de dinero que podría costarle hasta 30 años y diez meses de prisión.Con sus demandas interpuestas por estas elecciones, la hija del expresidente Alberto Fujimori habría buscado demorar lo máximo posible la proclamación de Castillo, pues si ella resultaba vencedora, hubiera gozado de inmunidad y sólo podría haber sido juzgada al final de su mandato, en julio de 2026.Rusia promete a Nicaragua su apoyo en "el desarrollo nacional y la protección de la soberanía"El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, reafirmó durante su visita a Moscú la gran importancia que concede su país a las relaciones con Rusia.El ministro llegó acompañado de una comitiva integrada por personalidades tales como el asesor presidencial para las Inversiones, el Comercio y la Cooperación Internacional, Laureano Ortega Murillo, quien manifestó que "el intercambio, el diálogo y la cooperación política" entre ambas naciones "está en su más alto nivel".Por su parte, el director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería del gigante euroasiático, Alexander Schetinin, dijo a 'Octavo Mandamiento' que "el Gobierno y el pueblo de Nicaragua siempre pueden contar con el apoyo de la parte rusa en la solución de las tareas que enfrentan en el camino de su desarrollo nacional y la protección de su soberanía".México reafirma su postura histórica contra el bloqueo a CubaEl reciente pronunciamiento sobre la situación de Cuba del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde llamó a eliminar el bloqueo económico impuesto por Washington por más de seis décadas, así como a no utilizar el tema de la pandemia y la ayuda humanitaria como pretexto con fines intervencionistas, "no debe sorprender a nadie", según el periodista mexicano, Gabriel Infante Carrillo.Indicó a Octavo Mandamiento que "ésta ha sido siempre la postura del país latinoamericano"."La relación bilateral con La Habana siempre ha sido buena, aunque por momentos ha habido cierto distanciamiento", dijo el periodista, al destacar también episodios emblemáticos que han marcado la "fuerte relación mexicana-cubana", tras el triunfo de la Revolución, y en la cual México "ha demostrado ser un inquebrantable aliado de La Habana, pese a las intensas presiones de Washington".Haití tiene nuevo primer ministroAriel Henry, reputado neurocirujano de postura moderada y con vínculos con los partidos centristas del país, asume las riendas de Haití en medio de la crisis generada por el asesinato del expresidente Jovenel Moïse [2017-2021], y sin el apoyo de las fuerzas políticas, un grave cóctel para la estabilidad.Hay que recordar que de acuerdo a la legislación haitiana, en caso de que la Presidencia de la República quede vacante por dimisión, destitución, deceso, o cuando sea constatada su incapacidad física o mental permanente, será el Consejo de Ministros, presidido por el primer ministro, el que ejercerá el poder ejecutivo hasta que sea elegido un nuevo presidente.La primera y principal misión del nuevo jefe del Gabinete ha sido componer el Consejo de Ministros, lo que ha hecho Henry y lo que quedó ratificado con la publicación en un número especial del boletín oficial, Le Moniteur, el lunes por la noche. Henry, de 71 años, formado en universidades de Francia y Haití, es el séptimo primer ministro desde marzo de 2017, y el último que nombrara Moïse antes de su muerte el 7 de julio.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

