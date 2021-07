https://mundo.sputniknews.com/20210720/rusia-descarta-revisar-la-salida-del-tratado-de-cielos-abiertos-1114326296.html

El 20 de julio, fue celebrada una conferencia para examinar las consecuencias de la salida de Rusia del acuerdo en cuestión. El país fue representado por el vicecanciller Serguéi Riabkov.Agregó que la disposición de otros países a seguir siendo parte del tratado sin Rusia y Estados Unidos es su decisión soberana.Según remarcó el diplomático, durante la conferencia, los Estados participantes se negaron a aceptar la postura rusa al respecto y en vez de ello apuntaron a la supuesta violación de compromisos por parte del país. Al mismo tiempo, dijo, los europeos y canadienses defendieron a EEUU, afirmando que no le quedó otra opción que retirarse del acuerdo ante presuntos abusos de Moscú.Vigente desde 2002, el Tratado de Cielos Abiertos que todavía reúne a 31 países europeos más Turquía y Canadá, permite a los observadores militares realizar vuelos de vigilancia aérea para obtener imágenes de movimientos de tropas y buques en un vasto territorio desde la ciudad canadiense de Vancouver hasta el puerto de Vladivostok, en el Lejano Oriente ruso.Rusia comenzó a desvincularse del acuerdo luego de que EEUU decidiera abandonarlo en 2020.El Ministerio de Exteriores ruso anunció la semana pasada que el país se retirará por completo del TCA el 18 de diciembre de 2021.

alberto.r

La Unión Europa no madura es momento que dialogue con Rusia, que no lo agrede y exigir el cumplimiento de tratados de Minsk, pero mientras sean Voceros del impero no se llegara a nada, solo les venderán armas malas y caras pero no saben decidir por ello

0