Record histórico de 106,57 euros por MWh: ¿por qué el precio de la luz se dispara en España?

La cifra supone un precio medio de tres cifras por segundo día consecutivo en el mercado mayorista. En julio ya se han batido también los umbrales registrados... 20.07.2021, Sputnik Mundo

El precio de la luz prosigue su vertiginoso ascenso en medio del caluroso verano. Según datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), el coste medio de la energía eléctrica para el 21 de julio se fijará de media en 106,57 euros por megavatio a la hora, batiendo la cota de 103,76 euros registrada casi una veintena de años atrás, el 11 de enero de 2002.Esta escalada de precios sitúa a España como el país de la UE donde más se ha encarecido la energía eléctrica. Según datos de Eurostat, la luz es ahora un 37,1% más cara que en junio de 2020. El siguiente país más caro es Estonia, con un alza del 31,4%. En general, el coste de la electricidad ha subido en toda Europa, provocando un repunte de la inflación interanual del 8,1% de media en la UE. Pero el alza en España es casi cuatro veces mayor que la media comunitaria.Según cálculos de Selectra, empresa especializada en estudios comparativos de precios de la energía y de telecomunicaciones, el precio máximo estimado para el 20 de julio se alcanzará a la hora de la cena: en la franja entre las 21:00 y las 22:00 horas, el KWh costará 0,26773 euros. Esto se traduce en que poner a funcionar una lavadora tendrá un coste en este tramo de la hora punta de unos 46 céntimos, un precio que duplica al registrado en el mismo periodo de 2020, que fue de 22 céntimos.¿A qué se debe esta subida?Durante el paso de la borrasca Filomena en enero, los motivos del encarecimiento de la energía eléctrica se atribuyeron a los elevados precios del gas a nivel mundial y una situación en la que las centrales nucleares no daban abasto, ya que las de fuentes renovables no podían producir energía, al no haber sol ni viento.Los precios del gas, que se utiliza en plantas de ciclo combinado para producir energía eléctrica, también ahora están altos, circunstancia a la que cabe sumar también el impacto en la tendencia alcista de los derechos de emisión de CO2, que pagan las centrales que los emiten. Y el fuerte calor reinante provoca un repunte de la demanda. Para el 21 de julio se prevé un consumo de 538 GWh en el país, frente a los 531 de la víspera. Pero estos aspectos no bastan para explicar el continuado incremento del precio de la luz, avisan los expertos."Cerca del 80% de la producción eléctrica en España se lleva a cabo a través de centrales que no tienen nada que ver ni con el petróleo, ni con el carbón ni con el gas", explica a Sputnik Jorge Morales de Labra, director de la compañía Próxima Energía y analista del mercado eléctrico. "Me refiero a las centrales hidroeléctricas y a las nucleares, pero también a las eólicas y las solares; todas aquellas tecnologías cuyos costes no tienen nada que ver con el precio del gas y que, sin embargo, se están beneficiando de los altísimos precios del mercado mayorista".A su juicio, aunque es cierto que las materias primas energéticas "están muy caras" a nivel internacional, el precio de la luz debería tener un comportamiento "muy diferente". Pero no lo tiene, recalca Morales de Labra, quien recuerda que las centrales productoras de electricidad justifican los precios "precisamente por la escalada del precio del gas a nivel internacional".En este sentido, en la organización FACUA-Consumidores en Acción hablan de la necesidad de "poner freno a la especulación en la fijación de las tarifas eléctricas" y obrar "un cambio en las reglas de la subasta del mercado mayorista", entre otras medidas de corte fiscal y social.A pesar de la bajada del IVATras el cambio tarifario que opera en España desde el 1 de junio, el Gobierno resolvió el 24de junio rebajar hasta finales de año el IVA de la factura eléctrica del 21% al 10% y suspender durante tres meses el impuesto del 7% a la generación eléctrica.Pero a pesar de estas medidas la factura de la luz se ha encarecido un 34,6% en la primera quincena de julio en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cálculos de FACUA, que no obstante cifra en 8,44 euros el ahorro en la factura de un hogar promedio gracias a la bajada del IVA.

