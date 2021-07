https://mundo.sputniknews.com/20210720/quien-fue-jose-capablanca-el-mejor-ajedrecista-latinoamericano-de-todos-los-tiempos-1114326884.html

Quién fue José Capablanca, el mejor ajedrecista latinoamericano de todos los tiempos

Quién fue José Capablanca, el mejor ajedrecista latinoamericano de todos los tiempos

Con motivo del Día Mundial del Ajedrez este 20 de julio recordamos al talentoso ajedrecista cubano José Raúl Capablanca, campeón mundial entre 1921 y 1927.

José Raúl Capablanca Graupera nació en La Habana el 19 de noviembre de 1888. Era el segundo hijo del militar español José María Capablanca y de Matilde Graupera, de origen catalán.Aprendió ajedrez observando cómo su padre, "un pobre jugador de ajedrez, pero buen soldado", jugaba con otros militares, recordaría Capablanca en un artículo para la revista Munsey's Magazine.El juego lo atrapó desde que vio la primera partida. "Aunque solo tenía cuatro años de edad, pude pronto apreciar el hecho de que el ajedrez podía ser comparado a una batalla militar, algo que involucraba un ataque de parte de un jugador y una defensa de parte del otro".El niño Capablanca tras ver ese primer juego descubrió que ya conocía todos los movimientos de las piezas. De inmediato, en un segunda partida notó que su padre hizo un movimiento no permitido con el caballo, anque su oponente no se percató de ello.Cuando terminó el juego, el niño llamó a su padre tramposo por el movimiento ilegal. Este no hizo mucho caso, y le contestó "que dudaba mucho de que supiese algo de lo que estaba diciendo". En respuesta, el pequeño Capablanca desafió a su padre a una partida.Con tan solo cinco años de edad Capablanca comenzó a ir al Club de Ajedrez de La Habana, en donde pudo probarse con jugadores cada vez más fuertes.A los 13 años de edad José Capablanca se coronó campeón de Cuba.¿Qué tan bueno fue Capablanca?Capablanca fue un jugador brillante, y supo ser el mejor de su época. En 1921, se proclamó campeón mundial y mantuvo su título hasta 1927, cuando fue derrotado por el ruso-francés Alexander Alekhine.En su carrera profesional solo perdió 35 partidas, un 6% de las que disputó. Mantuvo entre 1916 y 1924 un invicto de ocho años.Aunque el sistema Elo para puntuar a los jugadores de ajedrez siguiendo un método matemático fue creado en 1959 y Capablanca murió en 1942, se estimó que el puntaje Elo de Capablanca era de 2.725, el cual se considera muy alto para su época.En la primera tabla de Elo, de 1971, el estadounidense Bobby Fischer, gran maestro de ajedrez y campeón mundial entre 1972 y 1975, fue el único cuyo puntaje (2.760) era más alto que el calculado para Capablanca.No obstante, comparar el ranking Elo de distintos jugadores a lo largo del tiempo tiene falencias. Los expertos señalan que con el paso del tiempo ha sido más sencillo obtener puntajes más altos por los propios sistemas de competencia y frecuencia de juego, entre otros factores que relativizan este sistema de puntaje.Bobby Fischer consideró a Capablanca uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos, que destacaba por las aperturas sencillas y por "jugar con tanta brillantez en el juego medio que la partida estaba decidida —aun cuando su oponente no se diera cuenta de ello— antes de llegar al final"."Capablanca nunca se dedicó de lleno al ajedrez, y rara vez preparaba las partidas", dijo Fischer. Señaló además, que "su simpleza era un mito", ya que su falta de conocimiento teórico sobre el ajedrez lo empujaba a lograr las mejores jugadas con un gran esfuerzo.Por su parte, Capablanca dijo alguna vez que "los libros de ajedrez deben de usarse igual como usamos los anteojos: para mejorar la vista, aunque algunos jugadores los quieren usar como si ellos les otorgaran la visión".La última partida oficial de Capablanca fue en las Olimpíadas de ajedrez de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) de 1939, celebradas en Buenos Aires, Argentina.Capablanca murió el 8 de marzo de 1942, en Nueva York, EEUU. La noche previa, antes de desplomarse a causa de una hemorragia cerebral, se encontraba disfrutando de una partida en el Club de Ajedrez de Manhattan.Día Mundial del Ajedrez 2021El 12 de diciembre de 2019 la Asamblea General de la ONU proclamó el 20 de julio como el Día Mundial del Ajedrez. La fecha recuerda la creación de la FIDE en 1924, en París, Francia.Según la ONU, el ajedrez "es un juego de alcance mundial que promueve la equidad, la inclusión y el respeto mutuo, y en ese respecto puede contribuir a la creación de un entorno de tolerancia y comprensión entre los pueblos y las naciones".Asimismo, recuerda que el ajedrez "ha demostrado una notable resistencia, adaptabilidad y un poder de convocatoria muy fuerte en tiempos de pandemia", cuya práctica ha crecido también gracias a plataformas en línea.

