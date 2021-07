https://mundo.sputniknews.com/20210720/policia-de-haiti-arresta-a-otros-tres-sospechosos-de-perpetrar-magnicidio-1114333489.html

Policía de Haití arresta a otros tres sospechosos de perpetrar magnicidio

Policía de Haití arresta a otros tres sospechosos de perpetrar magnicidio

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — La Policía de Haití anunció el arresto de dos policías y un civil como parte de la investigación del asesinato del presidente...

El titular explicó que Cauvin estuvo presente en todas las reuniones de planificación del magnicidio, de acuerdo con la triangulación de la información de diferentes fuentes.Los encuentros tuvieron lugar en la residencia de Reynaldo Covington, detenido desde la semana pasada como parte de los sospechosos de perpetrar el crimen, indicó Charles.Las autoridades emitieron varias órdenes de búsqueda, en particular contra el ciudadano colombiano Mario Antonio Palacios, y Pierre Joseph Ashkard, un diplomático que tuvo un rol en el magnicidio, y actualmente se refugia en los Estados Unidos.Además, la Policía registró 13 residencias, de ellas dos propiedades del exsenador John Joel Joseph, tres pertenecientes al abogado Félix Joseph Badio, y otras dos de Reynaldo Covington y Roodolphe Jarre, respectivamente.En total, 26 personas están detenidas por su presunta implicación en el homicidio, de ellas 18 de nacionalidad colombiana.Aún las autoridades no esclarecieron la participación de la guardia presidencial en los hechos, luego que no se constataron heridos entre las fuerzas de seguridad.

