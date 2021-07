https://mundo.sputniknews.com/20210720/nadie-debe-entrar-a-prision-por-intentar-proteger-a-sus-hijos-juana-rivas-pierde-el-tercer-grado-1114313326.html

"Nadie debe entrar a prisión por intentar proteger a sus hijos": Juana Rivas pierde el tercer grado

Juana Rivas volverá a pisar la prisión. Hacía más de un mes que abandonó el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada, donde ingresó el 11 de junio y tan solo estuvo cuatro días. La Secretaría de Instituciones Penitenciarias le concedió el tercero grado al considerarla una "delincuente primaria". Ahora, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Granada ha anulado la decisión del organismo estatal y Rivas deberá cumplir la condena impuesta en dicho CIS.La mujer tenía que permanecer dos años y medio de prisión por la sustracción ilegal de sus hijos en primavera de 2016 y no devolverlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, en el verano de 2017. Un caso que se fraguó en el seno de una relación turbulenta entre ambos progenitores. En 2009, Rivas presentó una denuncia por maltrato contra el transalpino que acabó con un acuerdo de conformidad entre ambos. La sentencia indicó que Arcuri habría golpeado repetidamente a la mujer, por lo que estaba obligado a cumplir un año de orden de alejamiento, algo que no llegó a suceder. La pareja retomaría la relación y se trasladaría de Granada a Carloforte, situada en la isla de Cerdeña.En mayo de 2016 Rivas regresó a España con sus dos hijos con el pretexto de ir a ver unos familiares. El motivo real era el presunto maltrato físico y psicológico infligido por Arcuri en Italia. Asesorada por el Centro de la Mujer de Maracena (Granada), la supuesta víctima presenta una denuncia ante la Guardia Civil. Esta es desestimada y el Juzgado de Primera Instancia número tres de Granada ordena la inmediata devolución de los menores a su padre. Rivas desoyó la orden judicial.El caso se convierte en un asunto mediático. Mientras, Rivas recolecta firmas para evitar que sus hijos volviesen a Italia, Arcuri obtiene la custodia de los niños tras una resolución del Tribunal de Cagliari. La Audiencia desestima la reclamación de la madre y acuerda entregar a los niños el 26 de julio de 2017. Esto no llega a suceder y la mujer se esconde con sus hijos. El suceso transciende y una ola de manifestaciones se expande por España en pro de la progenitora. Además, el hashtag #juanaestaenmicasa se transforma en uno de los principales del estío. Definitivamente, a finales de agosto Rivas es detenida y posteriormente los niños viajan hacia Italia, país en el que residen actualmente.En un principio, la Justicia española pidió cinco años de prisión a Rivas, dos y medio por cada hijo, y la pérdida de la patria potestad durante seis años. No obstante, el Tribunal Supremo rebajó la pena a la mitad. Una condena que el Juzgado de lo Penal número uno de Granada ordenó ejecutar en mayo de 2021. Un mes después entraría en el CIS Matilde Cantos para salir a los cuatro días de la fecha de su ingreso para cumplir la sentencia desde su domicilio con una pulsera telemática.Opción que se le arrebata en julio después de que la Fiscalía dudase del tercer grado otorgado al no mostrar Rivas síntomas de arrepentimiento por los sucesos de 2016 y 2017. La Justicia ha aceptado parcialmente el recurso del Ministerio Público. Por ello, la mujer volverá a prisión, de donde tendrá derecho a salir dos fines de semana al mes."Como hemos venido haciendo hasta ahora, utilizaremos todas las vías legales a nuestra disposición para corregir una situación, que con el mayor respeto a los Tribunales de Justicia, nos parece enormemente injusta", sentencian los abogados de Rivas. Su misión es buscar el indulto del Gobierno, que supuestamente desde el mes de mayo lleva tramitando el Ministerio de Justicia.Una noticia que recibió a través del teléfono y que ha causado indignación en redes sociales. Políticos como el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, o la líder de la oposición en la Comunidad de Madrid, Mónica García, han clamado contra la resolución. "Nadie debe entrar a prisión por intentar proteger a sus hijos", comentó Errejón en redes sociales. Voces a las que se han unido miles de personas.

