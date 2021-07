Los 10.000 penes de madera que enloquecen a Argentina | Vídeo

https://mundo.sputniknews.com/20210720/los-10000-penes-de-madera-que-enloquecen-a-argentina-1114321350.html

La intención del Ministerio de Salud argentino de comprar 10.000 penes de madera para educación sexual disparó una fuerte polémica. Desde los conductores de TV... 20.07.2021, Sputnik Mundo

Una inesperada polémica parece concitar la atención de políticos y referentes de los medios de comunicación de Argentina: la licitación por parte del Gobierno Nacional de 10.000 penes de madera, destinados a ser utilizados en una campaña de salud sexual.Según había consignado el diario La Nación, la licitación abierta por el Ministerio de Salud aspiraba a captar oferentes para proveer al Estado de 10.000 penes de "madera semidura" con terminación pulida de 170 milímetros de alto, 40 milímetros de diámetro del cilindro y una base de 50 milímetros de diámetro.La convocatoria requería también la provisión de maletines y dispensadores de preservativos, con el objetivo de distribuirlos en centros de salud y establecimientos sanitarios provinciales y municipales.Lejos del objetivo educativo perseguido por el Gobierno, la difusión de la noticia desató cataratas de ironías, chistes y cuestionamientos, personalizados tanto en el presidente Alberto Fernández como en la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Marcela Tirado, y la propia ministra, Carla Vizzotti.La polémica enfrentó incluso a periodistas en pleno prime time de la televisión argentina. Viviana Canosa, conductora reconocida por sus posturas contra la despenalización del aborto, discutió en vivo con el periodista Luis Novaresio en el canal televisivo A24."Pongámonos de acuerdo ¿queremos educación sexual o no?", preguntó el periodista, que defendió la conveniencia de que haya educación sexual para adolescentes. "Lo que trajo los penes de madera es la discusión de que montones de pibes no saben usar el preservativo", acotó."Con que una piba no tenga sífilis o un pibe no sea padre porque no sabía, para mí (la compra) ya valió la pena", agregó el periodista, ante las furibundas respuestas de la conductora.La política también aportó exabruptos. El diputado del opositor Juntos por el Cambio, Luis Juez, intentó mezclar la polémica por los penes de madera con la falta de elementos en la causa por supuestos vacunados VIP en Argentina."Le sugiero al fiscal, ya que va a decir que no es un delito y tiene el padrón, que se lo mande a la ministra de Salud para que empiecen a probar esos penes de madera con los vacunados VIP, así le damos una utilidad", comentó el legislador durante una entrevista televisiva.Cansada de la polémica, la ministra Vizzotti decidió expresarse sobre el tema, explicando que las reacciones a la sola alusión a piezas de madera con forma de pene ratificaba la necesidad de profundizar la educación sexual."El debate generado no hace más que visibilizar y confirmar cuánto necesitamos Educación Sexual Integral (ESI) en nuestra sociedad", escribió la ministra en su cuenta de Twitter.La academia también respaldó el uso de los penes de madera. Leandro Kahn, director de la Fundación Huesped de Argentina, recordó que "el uso correcto del preservativo es fundamental para prevenir tanto las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, como los embarazos no intencionales" y enfatizó que "una herramienta para explicarlo son los penes de madera".Desde las cuentas de la Fundación Huésped también difundieron vídeos de Tik Tok que, al estilo de la red social de moda, colaboraban en la explicación de cómo colocarse un preservativo de forma correcta.El encendido debate en las redes sociales parece haber perjudicado al proceso de licitación, ya que el mayor oferente —que cotizó los kits con los 10.000 penes de madera en 14,8 millones de pesos argentinos (unos 150.000 dólares)— decidió retirar su oferta al entender que el negocio "no le convenía".

