El príncipe Harry promete contarlo todo en el "libro más explosivo de la década"

El príncipe Harry promete contarlo todo en el "libro más explosivo de la década"

Luego de renunciar como miembro sénior de la Corona británica y la polémica entrevista que le dio a Oprah, el príncipe Harry prepara otra sorpresa para la... 20.07.2021, Sputnik Mundo

Considerado ya por algunos medios de la prensa rosa como el "libro más explosivo de la década", el propio hijo menor de la princesa Diana confirmó la noticia en medio de filtraciones al respecto. Harry comenzó en secreto sus memorias hace un año y espera entregar el manuscrito final para octubre.El duque de Sussex vendió los derechos a la editorial Penguin Random House y parte de las ganancias, aunque no se especifica cuáles, serán donadas a organizaciones benéficas.En el mismo comunicado, la editorial describió el libro como "íntimo y sincero" y "honesto y conmovedor".Además, añadió que el libro cubrirá "su vida a la vista del público desde la infancia hasta la actualidad, incluida su dedicación al servicio, el deber militar que lo llevó dos veces al frente de Afganistán y la alegría que ha encontrado al ser esposo y padre".Mientras, el primer ejecutivo de Penguin Random House, Markus Dohle, señaló que "el príncipe Harry ofrecerá un retrato personal honesto y cautivador, uno que muestre a los lectores que detrás de todo lo que creen saber se encuentra una historia humana inspiradora, valiente y edificante".De acuerdo con información de la BBC, el duque ya ha conversado en privado con su familia sobre la publicación del libro. Sin embargo, "no se esperaría que obtuviera el permiso para el proyecto del Palacio de Buckingham", de acuerdo con un portavoz de Harry, citado por el medio británico.Varios medios señalan que el conocido escritor fantasma J.R. Moehringer está trabajando en el libro junto con Harry; sin embargo, esta información no ha sido confirmada. Moehringer ya ha escrito las memorias del tenista Andre Agassi y el cofundador de Nike, Phil Knight.La autobiografía de este ganador del Pulitzer, The Tender Bar (El bar de las grandes esperanzas, en español), será llevada a la pantalla por George Clooney, quien, según los rumores, fue el que presentó Moehringer al nieto de Isabel II.La fecha de lanzamiento del libro está programada para finales de 2022.

