AMLO fue espiado con el programa Pegasus

Los gobernantes anteriores "tenían equipos sofisticados para escuchar todas las llamadas telefónicas, no solo de la persona que era el blanco sino de todo su entorno, desde luego me espiaban durante uno o dos años, muchos más; pero ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa y a mis hijos, hasta el médico que me atiende (…), ahora se vuelve una noticia mundial porque esto mismo lo hacían en otros países", dijo el mandatario en conferencia de prensa.El jefe de Estado dijo que en su administración disolvió el antiguo Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), y que el organismo que remplazó, el Centro Nacional de Inteligencia, actualmente no espía a ninguna persona."Tampoco hay espionaje, ahora se dio a conocer que se contrataba a una empresa, creo que israelita", que desarrolló el programa electrónico Pegasus diseñado para espiar, agregó.El gobernante cuestionó el costo de la adquisición de ese software, utilizado por autoridades para espiar en los teléfonos celulares de los blancos elegidos por los servicios de inteligencia."Imaginemos cuánto costaba, cuánto dinero se destinaba al espionaje, esto ya no se hace, no se espía a nadie, ya desapreció el llamado Cisen", agregó López Obrador.Una investigación realizada por 17 medios de comunicación, con colaboración de la organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional y Forbidden Stories, reveló el 18 de julio que Pegasus fue utilizado por los gobiernos de al menos once países.Además de el Gobierno de México, Pegasus también habría sido adquirido por autoridades de Arabia Saudí, Azerbaiyán, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, la India, Kazajistán, Marruecos, Ruanda y Togo."Estoy absolutamente seguro que no se espía a nadie; y si existe el contrato hay que cancelarlo", puntualizó López Obrador.La lista publicada por los autores de la pesquisa contiene más de 50.000 números de teléfonos, que habrían sido identificados como de personas de interés por los clientes de la compañía israelí NSO, que desarrolló el programa Pegasus.La lista publicada por el periódico británico The Guardian incluye a los siguientes altos funcionarios del entorno de López Obrador:

