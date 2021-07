https://mundo.sputniknews.com/20210720/el-presidente-de-colombia-reitera-su-rechazo-a-cierres-de-vias-en-protestas-1114315762.html

El presidente de Colombia reitera su rechazo a cierres de vías en protestas

El presidente de Colombia reitera su rechazo a cierres de vías en protestas

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró su rechazo a los bloqueos de vías en las recientes protestas callejeras y los calificó de... 20.07.2021, Sputnik Mundo

"Los bloqueos no son cortes de ruta, son cortes de vida; no hacen valer ningún derecho, solo hacen valer la ambición de los agitadores que se quieren beneficiar del caos", dijo Duque en el discurso, con ocasión del Día de la Independencia, transmitido en streaming desde la sede del Congreso, en Bogotá.El mandatario destacó que si bien se protege, respeta y garantiza el derecho a la protesta pacífica, "no existe el derecho a interrumpir las oportunidades de vida de los demás". Asimismo, subrayó que "impedir que una persona llegue a su trabajo, acceda a los servicios de salud o se le prive de tener comida en su mesa, es un delito, sin ambivalencias, ni licencias morales".Por último, sobre el asunto consideró que permitir los bloqueos es "permitir que se violen los derechos de todos", lo que calificó de "anarquía", y agregó que "en un país de anarquía, de caos y de odio solo prosperan la violencia y el dolor. Allí no hay esperanza. Allí no se resuelven los problemas por los cuales se protesta. Por el contrario, se profundizan cuando se destruye el patrimonio público, la propiedad privada y los empleos".La instalación de las sesiones en el Congreso se adelantó para la mañana debido a sendas movilizaciones que se tienen previstas para la jornada y que se concentrarán en la tarde en la céntrica Plaza de Bolívar, en Bogotá, donde se encuentra la sede del Congreso.El 19 de julio, el Comité Nacional del Paro (CNP, conformado por centrales obreras, organizaciones sociales y estudiantiles, entre otras) invitó a nuevas movilizaciones pacíficas en todo el país para este martes, luego de que lideró sendas manifestaciones del 28 de abril al 15 de junio.Durante la jornada las centrales obreras radicarán proyectos de ley ante el Congreso referidos a la renta básica de emergencia, la educación superior gratuita, el fortalecimiento del sistema de salud y la formalización laboral para enfrentar la pandemia, todas ellas iniciativas que se propusieron al Gobierno en las pasadas movilizaciones.Mientras, el Gobierno también radicará una serie de proyectos, entre ellos una nueva reforma fiscal, pese a que el anterior texto derivó en el estallido social del pasado abril.Instrucciones a la Fuerza Pública para que respete protesta socialAdemás, Iván Duque reiteró que ha dado instrucciones para que la Fuerza Pública respete y dé garantías a la protesta social en el país, luego de recientes denuncias de violaciones a los derechos humanos en manifestaciones en contra del Gobierno.Según el mandatario, también instruyó a la Fuerza Pública "para actuar con contundencia, utilizando todas las herramientas de la Constitución, para defender a la ciudadanía de los vándalos y terroristas", luego de que al margen de las recientes protestas se presentaron disturbios y actos de vandalismo que causaron graves daños a la infraestructura de las principales ciudades del país.Al respecto recordó que en aras de ofrecer mayores garantías a la ciudadanía y a la protesta social se inició el Proyecto de Transformación Integral de la Policía Nacional, con el que se crea "una nueva identidad de la institución para mejorar su proximidad con los ciudadanos", y con el que también se fortalece "la prevención, protección y respeto por los derechos humanos".El mandatario precisó que para tal fin se creará la Dirección de Derechos Humanos de la Policía y se radicaráel proyecto de ley que modifica el Estatuto Disciplinario de la Policía Nacional."Adicionalmente, presentaremos el proyecto de ley para el nuevo Estatuto de carrera para la profesionalización del servicio", agregó.Colombia atravesó un estallido social en mayo y junio pasado, en el marco de lo cual se realizaron sendas movilizaciones entre el 28 de abril y el 15 de junio y que fueron lideradas por las principales centrales obreras en contra del Gobierno.Según organizaciones de derechos humanos, durante las protestas se presentaron unas 74 víctimas mortales, de las cuales 48 atribuyen a la Policía, mientras que el Gobierno sostiene que fueron 25 los fallecidos en las manifestaciones y que en solo tres casos se observó acción directa de la Fuerza Pública.

