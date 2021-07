https://mundo.sputniknews.com/20210720/eeuu-y-alemania-finalmente-se-daran-la-mano-1114308477.html

¿EEUU y Alemania finalmente se darán la mano?

¿EEUU y Alemania finalmente se darán la mano?

Estados Unidos y Alemania deben finalmente anunciar un acuerdo que pondrá fin a su larga disputa acerca del gasoducto ruso Nord Stream 2, informa Reuters... 20.07.2021, Sputnik Mundo

Joe Biden y Angela Merkel no lograron resolver sus diferencias acerca del gasoducto durante la reciente visita de la canciller alemana al presidente estadounidense en Washington. Sin embargo, se vislumbra un acuerdo después de las discusiones entre funcionarios de ambos países, asegura la agencia de noticias.De momento, no se conocen más detalles, pero las fuentes consultadas por Reuters dicen que el acuerdo que debe salir a la luz en los próximos días debe incluir concesiones de ambas partes para garantizar una mayor inversión en el sector energético de Ucrania y compensar las posibles consecuencias de la puesta en marcha del nuevo gasoducto entre Rusia y Alemania.El gasoducto, cuya construcción está a punto de finalizar, ha causado numerosas controversias a lo largo de los años. EEUU se opone al proyecto pues busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto. Ucrania, por su parte, perdería su condición de país de tránsito del gas ruso a Europa.Moscú instó reiteradamente a no politizar este proyecto comercial, que considera beneficioso tanto para Rusia como para la Unión Europea.

alberto.r Ucrania ha sido destruida por EU y EEUU, ahora lo usan como moneda de cambio contra Rusia le entregan armas y no la obligan a cumplir con los acuerdos de Minsk, Rusia jamás permitirá que Ucrania ni Zelensky amenacen a los Rusos de Donbas, y deben pensar en salir y dejar de depredar a Ucrania porque Rusia hoy no permitirá que sigan destruyendo a Ucrania Crimea ha sido Rusa siempre 0

