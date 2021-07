¿Cómo intenta Pegasus intervenir tu teléfono?

https://mundo.sputniknews.com/20210720/como-intenta-pegasus-intervenir-tu-telefono-1114330897.html

La investigación coordinada por las organizaciones no gubernamentales Forbbiden Stories y Amnistía Internacional que se compartió con 17 medios de comunicación... 20.07.2021, Sputnik Mundo

Según la información publicada, pudo identificarse que al menos veinte y cinco fueron de México, los casos tuvieron lugar durante los años 2016 y 2017, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Dichos periodistas formaban parte de las redacciones de la revista Proceso, del equipo de Carmen Aristegui, del diario La Jornada y de Quinto Elemento Lab, entre otros. La lista incluye a Cecilio Pineda, periodista asesinado en Iguala, Guerrero, el 2 de marzo de 2017.Sputnik conversó con Alejandra Xanic, fundadora de Quinto Elemento Lab, una de las periodistas mexicanas que sufrió un intento de intervención telefónica con el malware Pegasus, en el año 2016."Lo que más me asombró de esta nueva revelación sobre Pegasus fue su escala. Fue impresionante que estuviésemos bajo vigilancia entonces, nos sentimos vulnerables pero esta la dimensión de esta nueva revelación tiene unos alcances que, me pregunto ¿por qué un Estado hace eso?", dijo Xanic en entrevista con Sputnik.Los 180 periodistas forman parte de una amplia lista de más de 50.000 teléfonos analizados por el consorcio de investigación que sufrieron intentos de intervención con el programa israelí en más de 50 países.Un mensaje raroAlejandra Xanic tiene que hacer memoria para recordar los detalles de los episodios que hoy son la evidencia de un intento de intervención de su teléfono celular ocurrido en 2016, según lo comprobó primero Citizen Lab y Social Tic; y ahora, la investigación de marras."No recuerdo las fechas exactas, pero sí recuerdo que estaba reporteando el caso de la masacre de Allende, Coahuila, que involucraba a narcotraficantes, rozaba a la DEA (la Agencia antidrogas de Estados Unidos) y al Gobierno mexicano. Fue en el curso de ese año que empecé a notar que llegaban SMS raros", dijo la periodista de amplia trayectoria en México y a nivel internacional.Relató que ella no está suscrita a ningún tipo de servicio que utilice mensajes de texto, y que el primero que le llamó la atención venía disfrazado como uno de UnoTV, una cadena de noticias que suele enviar los titulares del día por SMS a los teléfonos sin que uno haya pedido tal servicio, adjuntando una liga para acceder a las notas."UnoTv me enviaba mensajes que jamás abría, pero en alguno hice click y me pareció que la liga no era la correcta y lo cerré de inmediato. Más adelante, me llegaron más mensajes extraños, uno decía "ya viste la nota que salió en Milenio, involucran a Nacho en corrupción o lavado de dinero", recordó Xanic.Nacho es Ignacio Rodríguez Reyna, otro de los fundadores de Quinto Elemento Lab, quien también figura dentro de la lista de periodistas cuyos teléfonos fueron blanco del intento de intervención con Pegasus. Lo primero que hizo la reportera al recibir esa información fue, obviamente, confirmarlaю"Revisé Milenio y no había nada. Como no entendí de qué se trataba ese mensaje, no lo abrí, nada más lo vi en la pantalla cuando llegó", explicó. Al tiempo, ocurrió un nuevo episodio que le permitió a Xanic comprender un elemento clave en la forma en que Pegasus funciona.El tercer mensaje de texto extraño que recuerda haber recibido decía: "Murió mi mamá, quisiera que me acompañes en el velorio, quiero que estés conmigo"."Como ya estoy en edad que nuestros papás están mayores, lo abrí y le hice click", explicó.Ciber insegurosTras recibir los mensajes carnada y tras haberle dado click a alguno de ellos, el teléfono de Xanic comenzó a tener un comportamiento errático, se sobrecalentaba, se acababa muy rápido su batería."Perdía el control del aparato, se reiniciaba solo", recordó. A Rodríguez Reyna comenzó a pasarle lo mismo, y juntos acudieron a consultar con Social Tic, una organización dedicada a la seguridad y a los derechos digitales.Ellos fueron los primeros en comentarles de la existencia del malware Pegasus, y les mencionaron que posiblemente habían sido víctimas del mismo. Esto sucedió antes de la publicación que el New York Times, el 18 de junio de 2017, que reveló por primera vez el uso en México de este malware contra reporteros de alto nivel.Para la periodista, la vulneración tiene "repercusiones y alcances enormes", pero lo impresionante fue la evidencia de que entre los espiados hay víctimas del propio Estado, como los padres de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos de Ayotzinapa."Es incomprensible", señaló."Esto plantea un problema mucho más amplio. Ahorita fueron 50.000 números listados pero el gran tema de fondo son las libertades y los derechos digitales de las personas. Los teléfonos pueden ser un dispositivo vulnerable y de fondo, está la discusión sobre la vigilancia masiva, cómo y quién controla, pone límites y vigila", apuntó.Para Xanic, aún falta conocer mucho más al respecto de esta noticia que tuvo efecto de una bomba a nivel mundial, sobre todo, qué implicaciones y consecuencias han tenido estas intervenciones clandestinas de los teléfonos de tanta gente.

