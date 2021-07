https://mundo.sputniknews.com/20210720/chile-elegira-al-presidente-mas-joven-de-su-historia-1114290185.html

Chile elegirá al presidente más joven de su historia

El país austral cerró una histórica primaria presidencial, donde la renovación de los liderazgos, al igual que en muchos lugares de la región, no es solo... 20.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-20T00:29+0000

2021-07-20T00:29+0000

2021-07-20T00:41+0000

opinión y análisis

américa latina

gabriel boric

elecciones presidenciales

sebastián piñera

chile

política

Gabriel Boric, abogado de 35 años y diputado en segundo periodo por su partido Convergencia Social, fue el abanderado electo del pacto de izquierda Apruebo Dignidad con un 60,4% de las preferencias sobre su contendor, el comunista y alcalde de la comuna santiaguina de Recoleta, Daniel Jadue con un 39,5% de las preferencias.El exdirigente estudiantil y expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en 2011, año de álgidas movilizaciones en torno a la educación durante la primera administración del presidente Sebastián Piñera, se convirtió en el representante del pacto Apruebo Dignidad que agrupa al Partido Comunista de Chile y a diversos movimientos sociales y al Frente Amplio.En la otra vereda, Sebastián Sichel, abogado de 43 años, resultó electo con un 49,08% de las preferencias en el pacto derechista Chile Vamos, que agrupa a los tradicionales partidos de derecha del país, Unión Demócrata Independiente del múltiple y tradicional candidato Joaquín Lavín y a Renovación Nacional, partido del presidente Piñera.El resultado de este domingo generó un cambio en 180 grados en las expectativas que diversos analistas pronosticaban para la elección de primarias presidenciales, donde los candidatos Daniel Jadue y Joaquín Lavín eran considerados vencedores claros en un sinnúmero de encuestas.Sorpresas"La gran sorpresa fue la participación electoral", sostuvo en entrevista con Sputnik Rossana Castiglioni, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales.Boric fue el único candidato capaz de superar el millón de sufragios, algo que no se lograba desde la última primaria en la que participó la expresidenta Michelle Bachelet en 2013.Mientras que en el pacto derechista, "Sichel es una sorpresa porque no tiene el aparataje, ni la organización territorial que tiene Lavín, por ejemplo, él también le supo hablar al centro político", agregó la cientista política.Lo que sí sorprendió de esta elección fue la distancia de los ganadores, respecto a quienes les seguían. Es un claro giro de rechazo a la política tradicional de manera transversal.Sin embargo, en términos cuantitativos, ambos candidatos de izquierda cosecharon más sufragios que el ganador del pacto de derecha. Boric logró hacerse del voto en rechazo al candidato comunista, mientras que Sichel, a través de su posicionamiento como independiente, a pesar de su exmilitancia en la democracia cristiana y de su rol como exministro de Piñera, "aprovechó el hartazgo de sectores de la derecha moderada liberal, también". agregó Castiglioni."No le tengan miedo a la juventud para cambiar este país (...) Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba”, dijo el diputado del Frente Amplio (FA) por la región austral de Magallanes, en su discurso vencedor de la primaria de izquierda.Tanto Boric como Sichel destacan por su juventud, ambos en caso de ser electos presidente de Chile, serían los primeros presidentes nacidos con posterioridad al Golpe de Estado de 1973 que inauguró la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).Boric, proveniente de Punta Arenas, en el extremo sur del continente, apunta a conquistar a las diversas oposiciones existentes hoy en día en Chile, a través de un discurso descentralizador, feminista y sustentable. Sichel apunta a la centro derecha, pero se verá obligado a disputar el voto derechista con opciones electorales provenientes de la ultraderecha en noviembre.NoviembreSe espera aún la oficialización o declinación de la candidatura de la también joven demócrata cristiana, Yasna Provoste (51 años), cuya presentación en la papeleta oficial de primera vuelta en noviembre, cambiaría todo tipo de análisis político.Tras la dictadura, desde 1990 a 2010, Chile fue gobernado ampliamente por la Concertación de Partidos por la Democracia, conglomerado que agrupó desde el Partido Socialista al Partido Demócrata Cristiano. Un pacto más allá de una alianza electoral, que gobernó Chile con nombres como Ricardo Lagos y Michelle Bachelet a la cabeza durante 20 años.Provoste es la carta más seria de la alicaída y defenestrada ex Concertación, conglomerado que también es sindicado como responsable de los abusos y desigualdad que llevaron al estallido social de 2019, y sus deslegitimados partidos agrupados en el pacto Unidad Constituyente."Es la única posibilidad de no desaparecer, hubo fuga del socialismo hacia Apruebo Dignidad". argumentó Castiglioni.La incertidumbre está volcada hacia lo que pasará en el centro político, ya que una posible candidatura de Provoste iría en desmedro de las aspiraciones por conquistar el centro político tanto de Boric como de Sichel.Sichel aterrizó en la interna derechista con un discurso y una biografía, que dejó en claro que no pertenece a los partidos tradicionales. Pero por otro lado necesita los votos de Lavín, los votos UDI. "Si Sichel le habla demasiado a la centroizquierda, corre el riesgo de alienar a los votantes hacia la derecha, está en una situación muy difícil", manifestó la decana.

